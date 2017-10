Mandiri Syariah Layani Pembayaran SPP Mahasiswa IPB

Metrotvnews.com, Bogor: Bank Syariah Mandiri (BSM) kembali menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) dengan Institut Pertanian Bogor (IPB). MoU kali ini terkait produk jasa layanan perbankan sistem host to host untuk pembayaran SPP mahasiswa.



MoU ditandatangani Distribution and Services Director Mandiri Syariah Edwin Dwidjajanto dan Sekretaris Institut IPB Ibnul Qayim serta disaksikan Senior Executive Vice President (SEVP) BSM Niken Andonowarih. Edwin menyampaikan sebelumnya Mandiri Syariah bekerja sama dengan IPB untuk produk pembiayaan, pendanaan dan cash management system.

"Kami bersyukur dan bangga IPB mempercayai Mandiri Syariah untuk layanan host to host. Ini membuka peluang lebih besar bagi kami menawarkan layanan one stop banking bagi seluruh karyawan dan mahasiswa IPB," ujar Edwin, dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Sabtu 7 Oktober 2017.



Sementara itu, Niken Andonowarih menambahkan, pada dasarnya bank syariah dan universitas negeri memiliki misi yang sama yakni meningkatkan kesejahteraan umat. Bank dari sisi ekonomi, universitas dari sisi pendidikan.



Selain kerja sama jasa dan layanan perbankan, Mandiri Syariah berkomitmen mendukung kegiatan mahasiswa IPB melalui bantuan penyediaan dua musala sebagai sarana ibadah mahasiswa di lingkungan kampus IPB.



"Semoga dengan adanya musala ini mahasiswa akan lebih mudah dan tenang menunaikan ibadah di sela kesibukan akademisnya," ujar Niken.



Tahun ini Mandiri Syariah tengah mengkampanyekan Program BSM Mengalirkan Berkah di mana BSM mengajak seluruh stakeholders termasuk nasabah untuk menciptakan nilai tambah dalam bisnis sehingga dengan nilai tambah tersebut dapat memberikan manfaat yang lebih besar kepada masyarakat yang membutuhkan.



BSM mencatat aset per September 2017 (unaudited) mencapai Rp81,79 triliun. Saat ini BSM memiliki 765 kantor cabang di seluruh Indonesia termasuk Kantor Cabang Bogor. "Semoga silaturrahim Mandiri Syariah dengan IPB dapat terjalin lebih erat lagi dan sinergi ini membawa manfaat pada perkembangan ekonomi syariah di Indonesia," tutup Niken.





