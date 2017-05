Upah Buruh Tani dan Informal pada April Alami Kenaikan

Metrotvnews.com, Jakarta: Upah nominal harian buruh tani pada April 2017 mengalami penungkatan 0,33 persen dibanding Maret 2017 dari Rp49.473 menjadi Rp48.638 per hari.



Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Suhariyanto mengatakan upah riilnya juga mengalami kenaikan 0,62 persen dari Rp37.318 menjadi Rp37.549 per hari.

Dirinya menjelaskan kenaikan ini terjadi karena pada April, di pedesaan mengalami deflasi 0,29 persen yang bisa dikompensasi oleh upah nominal."Kenaikan upah nominal masih mampu kompensansi deflasi yang terjadi sehingga upah riil masih mengalami kenaikan," kata Suhariyanto di kantornya, Jakarta Pusat, Senin 15 Mei 2017.Sementara untuk buruh informal di perkotaan upah nominal harian buruh bangunan mengalami kenaikan 0,02 persen pada April dari sebelumnya Rp83.724 menjadi Rp83.740 per hari. Namun upah riil untuk buruh bangunan mengalami penurunan sebesar 0,07 persen dari Rp65.297 menjadi Rp65.254 per hari."Pada April inflasi tercatat 0,09 persen. Kenaikan flat ini tidak mampu mengompensasi inflasi sehingga upah riil turun tipis," tutur dia.Sedangkan untuk rata-rata upah nominal pembantu rumah tangga mengalami kenaikan 0,11 persen pada April dari Rp372.181 menjadi Rp372.590 per bulan bulan yang mana upah riilnya naik 0,02 persen dari Rp290.267 menjadi Rp290.337.(SAW)