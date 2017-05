Pengemudi Go-Jek Punya Akses ke KPR & Tabungan Haji

Metrotvnews.com, Jakarta: Go-Jek bekerja sama dengan tiga bank nasional, yakni BTN, Permata Bank Syariah, dan BNI Syariah. Mitra atau pengemudi Go-Jek akan memiliki akses ke kredit pemilikan rumah (KPR), tabungan haji, dan tabungan umrah.



"Di Go-Jek, sudah ada 40 ribu yang datang dari sektor informal. Dengan program ini semua mitra bisa mengakses KPR, tabungan haji, dan tabungan umrah," jelas CEO Go-Jek Indonesia, Nadiem Makarim, di kantornya di kawasan Pasaraya Blok M, Jakarta Selatan, kemarin.

Gojek gandeng tiga bank besar. (FOTO: ANTARA/Puspa Perwitasari)

Kemitraan antara Go-Jek dan BTN meliputi penyediaan KPR dengan uang muka (DP) 1% dengan suku bunga tetap 5% selama 20 tahun. Untuk menikmati program ini, pengemudi Go-Jek cukup menyisihkan Rp42 ribu per hari.Sementara itu, untuk tabungan haji yang difasilitasi Permata Bank Syariah, pengemudi Go-Jek cukup menyisihkan Rp15 ribu-Rp30 ribu per hari. Untuk tabungan umrah yang difasilitasi BNI Syariah, pengemudi Go-Jek bisa menabung mulai Rp25 ribu sampai Rp35 ribu per hari. ((AHL)