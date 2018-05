Upah Nominal Harian Buruh Tani April Naik 0,52%

Jakarta: Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat upah nominal harian buruh tani Nasional April 2018 naik sebesar 0,52 persen dibanding upah buruh tani Maret 2018 dari Rp51.598 menjadi Rp51.864,00 per hari. Sedangkan upah rill buruh naik sebesar 0,48 persen dibanding Maret 2018 dari Rp37.602 menjadi Rp37.781 per hari.



Kepala BPS Suhariyanto mengatakan untuk upah nominal harian bangunan (tukang bukan mandor) pada April 2018 naik 0,12 persen dibanding upah Maret 2018, yaitu dari Rp85.880 menjadi Rp85.983 per hari.



"Upah rill mengalami kenaikan sebesar 0,02 persen,"ujarnya di Gedung BPS, Jakarta, Selasa, 15 Mei 2018.



Sementara itu, untuk upah buruh nominal potong rambut wanita per kepala, mengalami kenaikan sebesar 0,10 persen dari Rp26.729 menjadi Rp26.755. "Upah rillnya buruh rambut April dibanding Maret stabil sebesar 0,00 persen dari Rp20.160 menjadi Rp295.784," tambah dia.



Lebih lanjut, upah pembantu rumah tangga per bulan, untuk upah nominal April 2018 dibanding Maret mengalami kenaikan sebesar 0,11 persen. Dari Rp392.103 menjadi Rp392.535. sedangkan upah rill April 2018 dibanding Maret 2018 naik sebesar 0,01 persen, dari Rp295.748 menjadi Rp295.784.



Upah nominal adalah rata-rata upah harian yang diterima buruh sebagai balas jasa pekerjaan yang telah dilakukan. Sedangkan upah rill adalah perbandingan antara upah nominal dengan indeks konsumsi rumah tangga.

