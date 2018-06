Harga Bawang Merah Sentuh Rp35 Ribu/Kg

Jakarta: Menjelang hari raya Idulfitri harga sayur mayur di Pasar Induk Kramat Jati terpantau mengalami kenaikan. Seperti bawang merah Brebes yang saat ini menyentuh harga Rp35 ribu per kilogram (kg) untuk kualitas super. Sebelumnya terpantau Rp30 ribu per kg.



Hal tersebut diakui oleh Rendy, pedagang bawang yang sudah berjualan selama 10 tahun. Dia mengaku kenaikan harga tersebut sudah terjadi semenjak seminggu terakhir ini.

"Naik seminggu sebelum Lebaran. Bawang merah kecil Rp17 ribu per kg, sebelumnya Rp10 ribu per kg. Bawang merah super Rp35 ribu per kg, sebelumnya Rp20 ribu," ujarnya kepada Medcom.id, saat ditemui di Pasar Induk Kramat Jati Jakarta, Rabu, 13 Juni 2018.



Ia menuturkan, jika bawang merah tersebut dijual di pasar yang lebih kecil bisa mencapai Rp40 ribu hingga Rp50 ribu per kg. Senada, pedagang lainnya, Deni juga menuturkan hal yang sama.



Dirinya menyebut harga bawang merah dengan kualitas super terpantau Rp35 ribu dari sebelumnya Rp30 ribu per kg. Ia menjelaskan kenaikan tersebut sudah terjadi dalam dua hari belakangan ini.



"Bawang merah kecil Rp25 ribu sampai Rp20 ribu per kg, sebelimnya Rp17 ribu hingga Rp18 ribu per kg," tuturnya.



Bahkan, lanjut dia, mendekati Lebaran harga bawang merah diperkirakan dapat kembali naik hingga Rp3 ribu per kg. Terkait kenaikan tersebut, para pedagang mengeluhkan penurunan pengunjung yang signifikan.



Menurut mereka, waktu libur Lebaran yang panjang menjadi salah satu pemicunya sehingga pembeli sudah pulang ke kampung halamannya. Penurunan pembeli pun bisa mencapai 40 persen. "Penurunan (pengunjung) bisa 30-40 persen," tambah Rendy.



Otomatis, penurunan ini menggerus pendapatan mereka. Deni mengaku pendapatannya bisa turun hingga 50 persen dibandingkan hari biasanya.



"Sepi pengunjung, biasanya dapat Rp20 juta hingga Rp30 juta, sekarang bisa Rp15 juta saja," imbuh Deni.



Di sisi lain, untuk harga bawang putih tidak mengalami kenaikan harga, di mana harga Rp20 ribu per kg untuk ukuran besar dan bawang putih kecil Rp25 ribu per kg.



"Bawang putih harga stabil, karena barangnya banyak dari Tiongkok, permintaan pasar tidak begitu banyak," ujar Sigit, salah satu pedagang bawang putih, ditemui di tempat yang sama.



Ia menambahkan, berbeda pada tahun sebelumnya, harga bawang putih mengalami kenaikan mencapai Rp70 ribu-Rp75 ribu, lantaran proses pengiriman yang dilakukan harus melalui pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya.



"Tahun lalu semua barang tidak di Tanjung Priuk, tapi di Surabaya. Jadi dua kali perjalanan," tutupnya.









(AHL)