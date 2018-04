BI: Pertumbuhan Kredit Maret Capai 9%

Jakarta: Bank Indonesia (BI) mencatat pertumbuhan kredit perbankan pada Maret 2018 lebih baik dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Pada Maret kredit tumbuh antara delapan hingga sembilan persen, sementara pada Februari sebesar 8,2 persen dan Januari sebesar 7,4 persen.



"Pertumbuhan kredit lebih baik dibandingkan Februari. Pertumbuhan kredit di Maret delapan sampai sembilan persen," kata Gubernur BI Agus Martowardojo ditemui di Gedung Mahkamah Agung, Jalan Medan Merdeka Utara, Rabu, 18 April 2018.

Dirinya menambahkan, pertumbuhan ekonomi yang lebih baik tahun ini akan mendukung tercapainya pertumbuhan kredit yang lebih baik. Bank sentral menargetkan pertumbuhan kredit sepanjang tahun ini mencapai 10 sampai dengan 12 persen.



Lebih lanjut, Agus menilai recovery kredit perbankan tahun ini terus berlanjut seiring membaiknya rasio kredit bermasalah atau Non Performing Loan (NPL). Sayangnya pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) masih lebih rendah dibandingkan pertumbuhan kredit.



Deputi Gubernur BI Dody Budi Waluyo mengatakan, permintaan kredit memang belum terlalu besar siklus tahunan. Pembiayaan perusahaan non kredit melalui pasar keuangan, penerbitan surat utang sudah mulai bergeliat sehingga diharapkan mendorong permintaan kredit perbankan.



"Tetapi yang perlu dilihat adalah pembiayaan perusahaan nonkredit yaitu dari pasar keuangan, penerbitan surat utang, beberapa sudah IPO untuk sahamnya. Ada financing yang dilakukan oleh mereka, terutama juga yang melakukan financing dari utang luar negeri," pungkasnya.







