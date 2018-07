Lebaran 2018, Kereta Api Gapai Pendapatan Rp595 Miliar

Jakarta: Musim operasi angkut mudik dan balik Lebaran 2018, PT Kereta ‎Api Indonesia (Persero) telah mencapai pendapatan sebesar Rp595 miliar. Pencapaian itu naik 13 persen dari posisi sebesar Rp522 miliar di periode Lebaran tahun lalu.



"Memang pendapatan meningkat selama operasi Lebaran, meningkat 13 persen bila dibanding ‎Lebaran tahun lalu. Kita raih pendapatan sebesar Rp595 miliar," ucap Direktur Utama KAI Edi Sukmoro, ditemui di Gedung Jakarta Railway Center (JRC), Jakarta Pusat, Selasa, 3 Juli 2018.

Edi mengaku pencapaian kinerja di Lebaran tahun ini cukup signifikan kenaikannya. Bukan hanya pendapatan, tapi juga jumlah penumpang.



Selama Lebaran 2018, KAI telah mengangkut sebanyak 6.236.229 penumpang. Jumlah itu terdiri dari penumpang KA Utama (jarak jauh dan menengah‎ semua kelas) sebanyak 3.316.226 penumpang dan 2.920.003 orang penumpang KA Lokal.



Sebanyak enam juta penumpang di masa Lebaran mengalami peningkatan 6,59 persen dari total penumpang KA Utama dan lokal di musim Lebaran 2017. Volume pengangkutan penumpang paling tertinggi terjadi 10 Juni 2018 untuk arus mudik dan 17 Juni 2018 untuk arus balik.



"Untuk volume pengangkutan paling tertinggi di arus mudik mencapai 275.255 orang yang menggunakan kereta api utama maupun lokal. Untuk arus balik itu ada 374.247 orang yang menggunakan kereta api," ucap Edi.



Selama arus mudik dan balik Lebaran tahun ini, dia mengaku, KAI menyediakan 393 perjalanan per hari kereta api, terdiri dari 353 perjalanan kereta api reguler dan 40 perjalanan kereta api tambahan. Kapasitas total tempat duduk sebanyak 236.210 seat per hari selama masa angkutan Lebaran 2018.



"Angka tempat duduk meningkat 3,5 persen dari masa angkutan Lebaran tahu‎n lalu. Kereta api yang kita sediakan juga ada kelas luxury jenis sleeper yang baru diproduksi PT Inka. Kereta itu mulai dioperasikan pada 12 Juni yang lalu pada rangkaian kereta api Argo Bromo Anggrek relasi stasiun Gambir hingga Surabaya Pasarturi. Tiketnya langsung habis dipesan masyarakat," jelas dia.



Dari segi operasional kereta api, sambung dia, ‎masa angkutan Lebaran tahun ini juga menunjukkan peningkatan positif bila dibanding tahun lalu. Ketepatan keberangkatan kereta api reguler dan tambahan tercatat sebesar 99,46 persen dan 98,12 persen, membaik dari masa angkutan Lebaran tahun lalu sebesar 98,56 persen dan 95,9 persen.



"Lebaran tahun ini, pelaksanaan angkutan lewat kereta api juga zero accident. Kita lakukan demi mudik dan arus balik aman dan nyaman," pungkas Edi.





