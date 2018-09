UI Ditunjuk Jadi Pusat Unggulan Ekonomi Kreatif

Jakarta: Badan Ekonomi Kreatif (BEKRAF) menunjuk Departemen Arsitektur Universitas Indonesia (UI) sebagi pusat unggulan ekonomi kreatif (PU Ekraf). Lembaga ini ditugaskan mendukung visi dan misi BEKRAF dalam mengendepankan kreativitas, ide dan stock of knowledge sebagai faktor produksi utama dalam kegiatan ekonomi kreatif.



Dalam waktu dekat Departemen Arsitektur UI akan melaksanakan kegiatan BEKRAF Creative Labs (BCL) yang bertajuk Indonesia Creative Digital Architecture. Kegiatan ini berlangsung di dua kota, Jakarta dan Semarang.

Ketua Acara Indonesia Creative Digital Architecture, Diandra Pandu Saginatari mengatakan acara ini merupakan inisiatif yang mencangkup berbagai aspek yang menunjang kreativitas dalam penggunaan teknologi digital, khususnya dalam bidang arsitektur. Salah satunya adalah design scripting dan parametic design.



"Sasaran utama dari Indonesia Creative Digital Architecture adalah arsitek muda dan mahasiswa arsitektur, sebagai agen perubahan arsitektur Indonesia masa kini, dan yang akan datang," kata Diandra di Jakarta, Sabtu, 29 September 2018.



Selain itu, ia mengharapkan agar peningkatan keterampilan dan daya saing dalam praktik arsitektur global semakin bertambah. "Begitu juga dengan penguasaan tekonologi agar dapat mengembangkan semangat entrepreneurship para pelaku industri arsitektur di Indonesia," ujar Diandra.



Kegiatan Indonesia Creative Digital Architecture ini terdiri dari 3 rangkaian acara. Di antaranya workshop, seminar dan pameran. Workshop ini diikuti oleh 120 orang peserta yang terdiri dari 60 peserta di hari pertama dengan topik 'Design Scripting Fundamentals' dan 60 orang lainnya, di hari kedua dengan topik 'Exploring in Parametric Design'.



Sementara itu, seminar diadakan selama dua hari yaitu 29-30 September 2018. Tema seminar di hari pertama adalah 'Optimizing Architecture with Digital Technology' dan hari kedua bertemakan 'Current Practice of Digital Architecture'.



Untuk pameran akan menampilkan riset arsitektur dan kesehatan (Well being and health project in architecture) melalui visualisasi, simulasi dan analisis berbasis digital, proyek desain dari biro arsitek dan desain, eksplorasi algorithmic design mahasiswa yang tergabung dalam Code Camp DAUI, Produk 3D, dan presentasi proyek desain dalam bentuk platform VR (Virtual Reality).





