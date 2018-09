Upah Buruh Tani Naik Jadi Rp52.505/hari

Jakarta: Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat upah nominal harian buruh tani pada Agustus 2018 naik sebesar 0,24 persen dari upah pada Juli 2018 sebesar Rp52.379 menjadi Rp52.505 per hari.



"Pada Agustus 2018 ini adalah sebesar 52.505 per hari. Kalau dibandingkan bulan sebelumnya secara nominal mengalami kenaikan 0,24 persen," kata Kepala BPS Suhariyanto, di Kantor Pusat BPS, Senin, 17 September 2018.



Suhariyanto menjelaskan kenaikan upah buruh itu sejalan dengan meningkatnya daya beli buruh tani yang lebih tinggi dibandingkan dengan daya beli di Juli 2018. Peningkatan daya beli tersebut terjadi karena beberapa harga komoditas menurun.



"Pada bulan yang sama, terjadi deflasi di pedesaan sekitar 0,3 persen. Dengan pendapatan yang meningkat dan deflasi, maka upah buruh riil juga naik," ucap Suhariyanto.



Upah riil buruh tani tercatat meningkat 0,57 persen dari Rp37.649 per hari menjadi Rp37.863 per hari jika dibandingkan bulan lalu.



Sementara untuk upah buruh perkotaan, lanjut Suhariyanto, angkanya juga mengalami kenaikan karena peningkatan daya beli ternyata tidak hanya terjadi di desa, melainkan juga di kota. BPS mencatat, upah nominal buruh bangunan naik 0,14 persen menjadi Rp86.397 per hari, sedangkan upah riilnya meningkat 0,19 persen menjadi Rp64.442 per hari.



Lalu, upah nominal buruh potong rambut wanita juga naik tipis 0,03 persen menjadi Rp26.999 per kepala dan upah riilnya naik 0,08 persen menjadi Rp20.138 per kepala. Kemudian, upah nominal pembantu rumah tangga meningkat 0,21 persen menjadi Rp398.137 per bulan, sementara upah riilnya tumbuh 0,26 persen menjadi Rp296.962 per bulan.

(SAW)