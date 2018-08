BTPN Maksimalkan Jenius Bantu Pengelolaan Keuangan

Jakarta: Jenius yang merupakan layanan finansial milik PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk atau BTPN terus memaksimalkan jangkauan kepada masyarakat urban melek digital atau digital savvy. BTPN berharap Jenius bisa membantu pengelolaan keuangan masyarakat agar tingkat kesejahteraan masyarakat bisa tercapai dengan baik.



Digital Banking Head BTPN Peterjan van Nieuwenhuizen mengatakan sejak diperkenalkan pertama kali pada 11 Agustus 2016 di Jakarta serta menyusul di Kota Bandung dan Surabaya, hingga Juni 2018, tercatat sudah lebih dari 700 ribu digital savvy terdaftar sebagai pengguna Jenius. BTPN berharap angka ini bisa terus meningkat di masa-masa yang akan datang.

"Kami mengapresiasi pengguna Jenius yang merekomendasikan Jenius kepada orang-orang yang bermakna di sekitar mereka, sehingga solusi life finance ini dapat menjangkau lebih banyak digital savvy di Indonesia," kata Peterjan, dalam Media Gathering #benar2jenius, di The Goods Café x Jenius Co.Create, Street Gallery Pondok Indah Mall, Sabtu, 11 Agustus 2018.



Sebagai bagian untuk mewujudkan revolusi perbankan yang terus mendengar berbagai ide dan masukan dari para kokreator, Jenius meluncurkan Jenius Co.Create pada Desember 2017 dan cocreate.id pada April 2018. Tercatat telah lebih dari 45 kali acara Jenius Co.Create digelar bersama kokreator. Hingga Juli 2018, program dan acara Jenius Co.Create telah diikuti oleh lebih dari 1.000 orang.



"Sedangkan platform cocreate.id telah menjaring lebih dari 1.800 kokreator sebagai anggota," kata Peterjan.



Lebih lanjut, dalam Hari Ulang Tahun (HUT) Jenius yang ke-2, Jenius mempersembahkan Jenius x Jakarta, sebuah aktivitas gamification di mana digital savvy ditantang untuk bepergian menjelajah berbagai lokasi di Jakarta, berbelanja, hingga makan di lokasi kuliner, dengan hanya menggunakan aplikasi dan kartu debit Jenius.



"Melalui Jenius x Jakarta, Jenius ingin membuktikan bagaimana Jenius benar-benar dapat digunakan untuk beragam kebutuhan finansial secara mudah, cerdas, dan aman," terang Peter.



Dalam kesempatan yang sama, salah satu pengguna Jenius, Harumi Sudradjat yang dikenal sebagai beauty enthusiast menilai hampir semua fitur Jenius telah digunakan, khususnya fitur x-Card dan Save It. Ia mengaku melalui x-Card dirinya tidak lagi bingung mengategorikan pengeluaran berdasarkan kebutuhan yang berbeda-beda.



"Seperti layanan musik online, shopping peralatan make up, dan lain-lain. Di samping itu, saya juga menggunakan Save It yang memberikan bunga optimal dan sudah berhasil mewujudkan beberapa wishlist saya," kata Harumi yang dikenal melalui kanal MyTipsCantik.



Lebih lanjut, Peter mengatakan, Jenius kedepannya akan terus melakukan kokreasi dengan masyarakat digital savvy untuk memenuhi kebutuhan finansial yang dinamis dan menjadi solusi life finance yang semakin baik. Bahkan, desain Moneymoji akan terus diperbarui untuk setiap momen yang bermakna.



"Termasuk memperbarui adanya beragam kegiatan Jenius Co.Create, serta berbagai fitur unik yang terus dikembangkan berdasarkan ide dan masukan dari kokreator untuk kebutuhan para digital savvy," pungkas Peter.





(SAW)