Inspirasi Pemasaran di JMW 2017

Metrotvnews.com, Jakarta: Rangkaian The 5th Annual Jakarta Marketing Week (JMW) 2017 usai digelar. Acara ini sekaligus menjadi acara peringatan ulang tahun MarkPlus, Inc ke-27.



Founder MarkPlus, Inc Hermawan Kartajaya mengatakan, event yang dilaksanakan pada 3-9 Mei 2017, ini mendapat respons yang baik dari berbagai kalangan. Ajang ini sekaligus menjadi arena promosi beragam produk.



"JMW sudah memasuki tahun kelima. Ada tujuh menteri hadir, satu gubernur, satu wagub, dua bupati, dan banyak dirjen. Itu menunjukkan bahwa panggung yang kita sediakan mempromosikan produk makin meriah," ucap Founder MarkPlus, Inc, di sela-sela acara closing ceremony JWM 17 di Mal Kota Kasablanka, Jakarta Selatan, Senin, 9 Mei 2017.



Ke depan, Hermawan berharap JMW akan rutin dilaksanakan. Tujuannya supaya memacu munculnya inspirasi pemasaran (marketing) kepada publik. "Ini kan untuk publik. Acara kita juga diselenggarakan di mal, semua orang boleh datang," imbuh dia.



Sementara itu, closing ceremony JMW 2017 dimulai pada pukul 18.00 WIB, dibuka dengan hiburan band yang menyanyikan tembang-tembang legendaris The Beatles.



Penutupan JMW 2017 dihadiri oleh sejumlah tokoh. Seperti Wakil Ketua KPK Saut Situmorang, Tantri Abeng, Menpar Arief Yahya, Slank, dan Bunda Ifet, Menteri DPDTT Eko Putro Sandjojo, dan masih banyak lagi.



"(Rangkaian acara) paling berkesan malam ini, karena penutupan dan peringatan 27 tahun MarkPlus, Indonesia dipersatukan melalui Beatle musik, karena generasi manapun suka itu. Semua bergembira, Pilkada selesai, peradilan selesai, sudah kita bersatu," papar Hermawan.



Pada saat yang sama, Menteri Pariwisata Arief Yahya mengapresiasi MarkPlus, Inc. yang telah menyelenggarakan JMW lima tahun berturut-turut. Menurutnya, event ini memberikan banyak sekali ilmu marketing yang bisa diserap.





Founder and The Chairman of Ciputra Business Group, Ir. Ciputra (Foto:Metrotvnews.com/Pelangi Karismakriskti)





"Bagus sekali, banyak pelajaran yang bisa didapat dari tokoh-tokoh seperti Pak Ciputra, kalau tahun lalu Mochtar Riyadi. Saya ingin ucapkan juga pada MarkPlus dukungan ke Kemenpar sangat bagus, karena sudah keliling Indonesia promosi Wonderful Indonesia," ujar Menpar.



Selain itu, Arief juga memuji JMW yang kata dia dapat menjadi pelopor acara yang harus diikuti lembaga lain dalam memajukan berbagai potensi di Indonesia.



"Event yang dihelat selama seminggu dengan konten yang sangat inovatif dan kreatif. Dari mengangkat tema BUMN hingga tourism, semoga bisa menjadi pelopor lembaga lain," ucap dia.



Malam itu semakin spesial dengan hadirnya Founder and The Chairman of Ciputra Business Group, Ir. Ciputra. Dirinya ditunjuk sebahai Special Lecture of The Year.



Ciputra menjelaskan bagaimana pentingnya keberadaan enterpreneur bagi sebuah bangsa. Dia juga menekankan agar generasi bangsa bisa berwirausaha sehingga membuka lapangan pekerjaan.



"Indonesia kalau mau maju harus ada pelatihan atau pendidikan enterpreneurship. Kalau dari sekian banyak universitas punya pelajaran kewirausahaan, saya kira akan tercipta bayak lapangan kerja. Itulah (enterpreneur) yang bisa mengangkat harkat dan martabat bangsa," terang Ciputra.

(ROS)