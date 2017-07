AAJI Dorong Agen Asuransi jadi Anggota MDRT

Metrotvnews.com, Jakarta: Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) mendukung peningkataan keanggotaan agen asuransi yang tergabung dalam Million Dollar Round Table (MDRT). Pada 2017, jumlah agen asuransi yang menjadi anggota MDRT mencapai 1.367 anggota atau mengalami 47 persen dibandingkan dengan total anggota MDRT pada 2016 yang mencapai 928 anggota.



Ketua Umum AAJI Hendrisman Rahim mengatakan, pada kuartal I-2017 jumlah agen asuransi jiwa di Indonesia naik 15,2 persen jadi 566.356 orang. Dengan pertumbuhan tersebut, keanggotaan MDRT diharapkan akan meningkat karena asosiasi terus mendorong pertumbuhan anggota MDRT sejalan dengan pertumbuhan agen asuransi jiwa secara keseluruhan.



"Saat ini, semakin banyak orang menekuni profesi sebagai Agen Asuransi Jiwa tidak terkecuali orang-orang muda. Agen asuransi sudah mulai dicari sebagai pendamping dalam memberikan edukasi tentang perencaan keuangan keluarga," kata Hendrisman, di Kantor AAJI, Kebon Melati, Jakarta Pusat, Senin 31 Juli 2017.



Di Indonesia jumlah anggota MDRT masuk peringkat ketiga untuk kawasan ASEAN. Adapun jumlah anggota MDRT di negara ASEAN, yaitu Philipina 1.556 anggota, Thailand 1.541 anggota, Indonesia 1.367 anggota, Vietnam 1.274 anggota, Singapura 1.086 anggota, dan Malaysia 1.041 anggota.



Untuk menjadi seorang MDRT, seorang agen asuransi perlu mengantongi premi dari penjualan pribadi sebesar Rp542,5 juta akumulasi premi pertama pertahun. Untuk masuk ke level yang lebih tinggi yakni Court of The Table (COT) dan Top of The Table (TOT), seorang agen harus mengumpulkan premi masing-masing Rp1,6 miliar dan 3,2 miliar per tahun.



Selain itu, pada tahun ini akan kembali digelar Seminar MDRT Day 2017 dengan tema 'Reach New Heights'. Seminar yang digelar setiap tahun ini bertujuan untuk mendorong produtivitas dan profesionalisme agen asuransi jiwa sebagai financial planner yang handal di sektor asuransi.



"Peningkatan prifesionalisme agen asuransi jiwa diharapkan berdampak pasa tingkat produktivitas agen, di samping pertumbuhan kesadaran masyarakat akan pentingnya asuransi jiwa. Dua hal ini tentunya diharapkan mendorong jumlah pendapatan agen, salah satunya agen yang berhasil atau sukses mencapai kategori keanggotaan MDRT," pungkasnya.

