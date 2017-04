Bulog Sulteng Jamin Ketersediaan Beras dan Gula

Metrotvnews.com, Palu: Perum Bulog Sulawesi Tengah (Sulteng) menjamin ketersediaan beras dan gula pasir untuk mencukupi kebutuhan masyarakat di daerah setempat. Jaminan ini menjadi penting agar masyarkat tidak lagi perlu merasakan kekhawatiran ketika isu kelangkaan merebak.



"Stok beras dan gula yang ada pada kami cukup memadai hingga kebutuhan beberapa bulan ke depan," kata Kepala Perum Bulog Sulteng Suprianto, seperti dikutip dari Antara, di Palu, Rabu 19 April 2017.

Ia mengungkapkan hingga kini pihaknya masih mempunyai stok beras di gudang mencapai 27 ribu ton. Begitu pula halnya dengan komoditas gula pasir yang sekitar 1.200 ton di gudang Bulog. Berbagai macam upaya akan terus dilakukan agar stok beras terus tersedia.Selain itu, tambahnya, Bulog Sulteng sekarang ini menyediakan minyak goreng, telur ayam, bawang merah, bawang putih, serta komoditas lainnya untuk memenuhi kebutuhan Rumah Pangan Kita (RPK). Untuk itu, masyarakat tidak perlu khawatir dengan ketersediaan sejumlah komoditas tersebut."Yang pasti stok kami cukup aman untuk menghadapi Puasa dan Lebaran," kata Suprianto.Bulog Sulteng menjual gula pasir sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah untuk beras Rp8.600 per kg, gula pasir Rp12.500 per kg, dan minyak goreng Rp11.000 per kg. Selain masih menguasai stok dalam jumlah besar, Bulog Sulteng juga telah bertekad untuk tidak lagi mendatangkan beras dari luar daerah seperti dilakukan sebelumnya."Mulai 2017 ini kita mencoba untuk mandiri dalam hal pengadaan beras stok nasional di Sulteng," pungkasnya.(ABD)