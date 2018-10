Cara Pemerintah Tingkatkan Konektivitas RI

Jakarta: Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan pembangunan infrastruktur yang dilakukan pemerintah bertujuan untuk meningkatkan konektivitas nasional. Pembangunan infrastruktur juga dimaksudkan untuk mengatasi masalah yang ada di masyarakat.



Dirinya menambahkan Presiden Joko Widodo bersama dengan jajarannya berupaya mengatasi masalah yang ada di masyarakat. Hanya saja dengan berbagai permasalahan yang ada, maka pemerintah membutuhkan pembangunan infrastruktur.

"Cara kita bekerja trying to conect 'eh ini ada dinamika masyarakat'. There are so many idea coming from there. Kita enggak punya pretensi, tapi kita mengerti semua. Namun supaya ide itu bisa connect dengan solusi, pasti butuh infrastruktur," kata dia dalam dialog di Gedung Dhanapala, Kemenkeu, Jakarta Pusat, Rabu, 31 Oktober 2018.



Untuk itu, Sri Mulyani menjelaskan peran APBN dalam membangun konektivitas nasional. Salah satunya adalah anggaran yang digelontorkan dalam membangun infrastruktur, mulai dari pembangunan jalan hingga meluncurkan satelit Palapa Ring untuk meningkatkan koneksi antardaerah.



"Then we have to build those infrastructure. Makanya kita buat palapa ring. Banyak yang tanya, apa prioritas buka jalan di Papua, Kalimantan, Sumatera, ujung utara selatan? Kita butuh banyak sekali infrastruktur untuk connect potensi, ide dan solusinya," jelas dia.



Dirinya mencontohkan, Sumatera miliki potensi yang besar dengan produksi kelapa sawit yang dimilikinya. Namun karena keterbatasan infrastruktur yang dimiliki, Sumatera tidak bisa bersaing dengan Singapura maupun Malaysia yang wilayahnya saling berdekatan.



"APBN kita gunakan tapi tidak semuanya pakai APBN. Lebih banyak pakai policy, sebagian pakai Private Partnership Placement (PPP). Palapa ring 2 pakai PPP, namun peranan guarantee dan pemerintah itu penting. Utara selatan Sumatera itu ada yang public pure dan ada yang PPP, jadi kita investing in infrastructure," pungkasnya.





