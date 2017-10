Program Ini Memudahkan Anda Punya Rumah

Metrotvnews.com, Jakarta: Bagi Anda yang ingin segera memiliki rumah, program ini patut dilirik. Sinar Mas Land resmi meluncurkan program Price Lock.



Peresmian program ini di Atrium Mal Kota Kasablanka, Jakarta Selatan, oleh CEO Stategic Development & Services Ishak Chandra bersama beberapa rekanan bank konvensional terkemuka, Kamis 5 Oktober 2017.



CEO Strategic & Development Services Sinar Mas Land Ishak Chandra mengatakan Price Lock merupakan program yang memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam membeli rumah.



"Bagi konsumen yang ingin membeli properti (rumah) dari 3 Oktober sampai 31 Desember 2017 bisa membayar DP (uang muka) sebesar 15 persen. Itu pun dicicil 24 kali," kata Ishak di saat jumpa pers launching Price Lock bertema Jalan Mudah Punya Rumah dari Sinar Mas Land.



Sedangkan sisa 85 persennya, lanjut Ishak, akan dibayarkan pada 2,5 tahun lagi. Itu berarti konsumen akan membayar lagi pada 2020.



"Maka kita itu bilangnya cuti bayar. Malah konsumen jika melakukan pelunasan sebelum Januari 2019 akan ada potongan sebesar 5 persen lagi," imbuh dia.



Ada 3 kategori produk yang ditawarkan dalam Price Lock ini dari kisaran harga Rp500 juta. Kategori 1 merupakan produk indent dan semua kavling, dengan DP 15 persen dicicil 24 kali, dan cuti bayar sampai Desember 2019.



Berikutnya ada produk jadi atau stock dan alternatif produk kategori 1, yang konsumen bisa mendapatkan diskon langsung hingga 20 persen. Kategori terakhir tersedia produk lainnya dan produk JV Co dan alternatif promo produk kategori 1 dengan promo top, bonus, dan diskon.



Price Lock ini berlaku untuk produk properti stock yang sudah diluncurkan Sinar Mas Land, yakni semua proyek Sinar Mas Land yang meliputi resedensial serta bangunan komersial di seluruh Indonesia. Contohnya BSD City, Balikpapan, Batam, Cibubur, Deltamas, Aerium, Southgate, The Icon Business Park, dan masih banyak lagi.



Tak hanya itu, Sinar Mas Land juga memberikan keuntungan lain bagi pelanggan yakni dengan memberikan voucher belanja hingga total ratusan juta rupiah kepada setiap konsumen yang membeli selama pameran Price Lock. Bagi 50 pembeli yang transaksi Rp1 miliar akan mendapatkan cash voucher Rp50 juta pada periode Oktober.



Sinar Mas Land juga menyediakan grand door prize menarik. Setiap pembelian berkelipatan Rp250 juta akan mendapatkan dua kupon selama pameran.



"Kupon itu akan diundi dan ditukar dengan hadiah, 1 unit mobil BMW Series 5, 1 unit mobil CRV, dan 1 unit Mitsubishi Xpander," jelas Ishak.



Agar semakin memudahkan pelanggan, Sinar Mas Land juga bekerja sama dengan 10 bank terkemuka di Indonesia, yakni BCA, BNI, BRI, Permata, Mandiri, Maybank, OCBC NISP, CIMB NIAGA, UOB, dan BTN.



"Dari bank juga selama pengambilan (properti) dari Oktober sampai Desember konsumen akan mendapat instan approvalk. Surat approval bisa dipakai enam bulan sampai satu tahun. Jadi tidak perlu pusing, kalau mau beli (dengan KPR ekspres) pasti diapprove," kata Ishak.



Ishak ingin mengulang sukses program Price Amnesty pada tahun lalu, yang mampu menembus target Rp2,1 triliun. Untuk program Price Lock, Sinar Mas Land menargetkan penjualan sampai Rp3 triliun.



"Mudah-mudahan per bulan bisa mendapatkan Rp 1 triliun. Kami berharap Price Lock bisa menjadi program yang ciamik dan mendapat support dari berbagai pihak. Karena memang yang dibutuhkan masyarakat adalah bisa memiliki rumah dengan mudah," tutup Ishak.







