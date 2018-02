Sektor Transportasi Daring dan e-Commerce Mengurangi Pengangguran

Jakarta: Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla dinilai masih belum maksimal dalam menciptakan lapangan kerja. Namun, salah satu sektor yang dinilai menyumbangkan lapangan kerja paling banyak adalah sektor transportasi daring dan e-commerce.



"Sektor online (daring) menyelamatkan penciptaan pekerjaan," kata Peneliti Institute for Development of Economic and Finances (Indef) Andry Satrio Nugroho di Kantor Indef, Pejaten Timur, Jakarta Selatan, Selasa, 20 Februari 2018.

Andry menjelaskan, sektor transportasi, pergudangan, dan komunikasi, berhasil memberikan tambahan 169.137 pekerja per tahun. Padahal, sektor ini minus hampir sekitar 300 ribu orang pada era Susilo Bambang Yudhoyono dan Boediono.







Pertumbuhan e-commerce juga mendapatkan sorotan. Terbukti, sektor perdagangan, restoran, dan jasa akomodasi, menjadi sektor paling tinggi dalam menciptakan lapangan kerja. Sektor ini mampu menghasilkan rata-rata pertambahan penduduk bekerja sekitar 1.106.590 penduduk per tahun. "Hal ini disebabkan oleh massifnya pertumbuhan e-commerce di Indonesia," tambah Andry.



Namun, pertumbuhan sektor e-commerce dan transportasi daring mendapatkan ganjalan. Pemerintah baru saja mengeluarkan Peraturan Menteri Perhubungan nomor 108 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek. "Sayangnya pemerintah justru mempersulit pelaku usaha transportasi daring dengan berbagai regulasi. Hal ini perlu dikoreksi oleh pemerintahan Jokowi-JK jika ingin menciptakan lebih banyak pekerjaan," jelas Andry.











