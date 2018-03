Alasan Jokowi Luncurkan Bank Wakaf Mikro di Pesantren

Serang: Pondok Pesantren dinilai memiliki potensi bagi pelaku usaha. Hal itu lah yang menjadi alasan diluncurkannya Bank Wakaf Mikro di lingkungan pesantren.



Presiden Joko Widodo mengatakan, lingkungan pesantren memiliki komunitas bisnis. Sehingga ekosistem itu harus dibangun.

"Nanti ada sisi produksinya juga dilihat, ini sisi azas keuangannya, permodalannya, dilihat, disiapkan. Saya kira tahapannya ke arah itu," kata Jokowi di Pondok Pesantren An Nawawi Tanara, Serang, Banten, Rabu, 14 Maret 2018.



Sejauh ini, ada 20 Bank Wakaf Mikro diluncurkan di lingkungan pesantren. Antara lain di Pondok Pesantren KHAS Kempek Cirebon, Jawa Barat; Pondok Pesantren As Salafi Al Fithrah Surabaya, Jawa Timur; serta Pondok Pesantren An Nawawi Tanara, Serang, Banten.Ia mengakui masih ada pesantren yang belum memiliki komunitas bisnis. Hal itu membuat pemerintah harus membangunnya dari awal.Tapi, tak jarang juga yang sudah terbentuk dengan baik, seperti Pondok Pesantren An Nawawi Tanara, Serang, Banten. Di pondok pesantren itu telah terdapat sekitar 200 pelaku usaha. "Wah ini kan bagus sekali. Saya tanya satu per satu, sudah mempunyai usaha jualan nasi uduk, gorengan, sembako, ini bagus," ujar dia.(YDH)