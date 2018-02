Pemerintah Diminta Percepat Moratorium Konversi Lahan Pertanian

Jakarta: Pemerintah diminta mempercepat penerapan moratorium atau penghentian alih fungsi (konversi) lahan pertanian ke nonpertanian di Jawa yang dinilai semakin meningkat dari tahun ke tahun. Ketua Himpunan Alumni Institut Pertanian Bogor (HA-IPB) Fathan Kamil mengatakan, tingginya alih fungsi lahan pertanian di Jawa untuk mengembangkan areal industri, maupun perumahan dapat berdampak pada terganggunya ketahanan pangan nasional.



"Lahan pertanian di Jawa sangat strategis. Untuk itu pemerintah harus mempercepat moratorium konversi lahan pertanian ke non pertanian," katanya dikutip dari Antara, Minggu, 11 Februari 2018.



Menurut dia, lahan pertanian di Jawa umumnya sudah memiliki jaringan irigasi, kondisi tanahnya subur serta memerlukan investasi yang tinggi untuk mengembangkannya. Oleh karena itu, lanjutnya, lahan-lahan pertanian yang ada di Jawa ini harus dipertahankan, kalaupun pemerintah ingin mengembangkan industri lebih baik di luar Jawa.



Sebagai upaya moratorium konversi lahan pertanian, dia menegaskan kewenangan teknis terkait perizinan alih fungsi lahan pertanian yang saat ini ada di tangan pemerintah daerah harus ditarik ke pusat, yakni langsung di bawah Presiden.



"Kalau tidak dilakukan moratorium alih fungsi lahan pertanian dari saat ini maka 50 tahun ke depan akan terasa dampaknya, kita menjadi net importir pangan," katanya.



Meskipun demikian, pihaknya mengusulkan agar pemerintah memberikan kompensasi kepada pemerintah daerah yang mempertahankan lahan-lahan pertaniannya misalnya melalui pemberian Pendapatan Asli Daerah (PAD). Begitu juga untuk pemilik lahan pertanian juga diberikan kompensasi ataupun jaminan terhadap usaha pertaniannnya, seperti jaminan harga jual produksinya.



"Seberapa besar kemampuan untuk mensupport ketersediaan pangan dengan pertumbuhan penduduk yang terus meningkat jika lahan terus beralih fungsi?". Untuk itu kami akan mendorong pemerintah mempercepat moratorium konversi lahan pertanian," ujar Fathan.



Menurut data Kementerian Pertanian saat ini rata-rata lahan pertanian yang beralih fungsi ke non pertanian mencapai 100 ribu hektar per tahun. Sementara itu saat ini lahan pertanian yang masih eksis seluas 8,1 juta hektar, terbanyak berada di Pulau Jawa, namun dikhawatirkan lahan tersebut bakal menipis dengan tingginya tingkat alih fungsi lahan pertanian.

(SAW)