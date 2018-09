117 Hotel di Lombok Barat Tutup Sementara

Laporan The G4S World Cash Report yang dirilis oleh G4S menyebutkan bahwa 50-55 persen transaksi keuangan di Indonesia masih mengg…

pertumbuhan ekonomi Sabtu, 08 Sep 2018 13:55 Sabtu, 08 Sep 2018 13:55

Institute for Development of Economics and Finance (Indef) memperkirakan nilai tukar rupiah akan terus melemah terhadap dolar Amer…