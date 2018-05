DPR Minta Pemerintah Jaga Nilai Tukar Rupiah

Jakarta: Ketua DPR RI Bambang Soesatyo mengimbau pemerintah menjaga nilai tukar rupiah, jangan sampai mengalami penurunan.



Hal itu disampaikan oleh pria yang akrab disapa Bamsoet itu dalam pidato pembukaan Masa Persidangan V Tahun Sidang 2017-2018 di ruang sidang paripurna, Gedung Nusantara III, Komplek Parlemen, Jakarta, Jumat, 18 Mei 2018.

“DPR mengingatkan kepada pemerintah untuk mengantisipasi dampak fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika sehingga Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan perlu menjaga stabilitas nilai tukar rupiah agar tidak berdampak buruk terhadap perekonomian kita,” kata dia.



Seperti diketahui, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (USD) pada perdagangan Jumat pagi atau di akhir pekan terpantau melemah tipis dibandingkan dengan penutupan perdagangan sore di hari sebelumnya diposisi Rp14.058 per USD. Naiknya imbal hasil obligasi Pemerintah Amerika Serikat (AS) masih memberikan kekuatan terhadap USD.



Mengutip Bloomberg, Jumat, 18 Mei 2018, nilai tukar rupiah perdagangan pagi dibuka menghijau di Rp14.053 per USD. Sedangkan, day range nilai tukar rupiah berada di kisaran Rp14.053 hingga Rp14.070 per USD dengan year to date return di 3,71 persen. Sedangkan menurut Yahoo Finance, nilai tukar rupiah berada di posisi Rp13.855 per USD.



Bamsoet menyebutkan, fluktuasi rupiah selalu berdampak pada perekonomian nasional. Oleh karenanya dia meminta pemerintah untuk berupaya kembali menguatkan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika.



"Agar tidak berdampak buruk terhadap perekonomian kita," ujar dia.







