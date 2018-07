Indonesia-AS Susun Peta Jalan Demi Tingkatkan Perdagangan

Jakarta: Indonesia dan Amerika Serikat (AS) akan menyusun peta jalan untuk mewujudkan peningkatan perdagangan antara dua negara. Hal itu seiring adanya pertemuan bilateral antara Menteri Perdagangan RI Enggartiasto Lukita dan Menteri Perdagangan AS Wilbur Ross.



Adapun total nilai perdagangan Indonesia dengan AS mencapai USD25,9 miliar di 2017. Dari jumlah tersebut, ekspor Indonesia mencapai USD17,79 miliar dan impor Indonesia sebesar USD8,12 miliar. Sehingga, neraca perdagangan Indonesia terhadap AS surplus USD9,67 miliar.

"Agar semakin efektif, target peningkatan perdagangan RI dan AS harus dibarengi dengan sebuah peta jalan yang penyusunannya harus melibatkan pihak swasta kedua negara. Kami mengusulkan target perdagangan USD50 milliar, dan Menteri Ross menyambut ajakan tersebut secara positif," kata Mendag Enggar, dalam keterangan resminya, Kamis, 26 Juli 2018.



Mendag Enggar dan Ross melihat pentingnya kedua negara untuk semakin meningkatkan hubungan bilateral dengan membangun kemitraan strategis di tengah dinamika perdagangan global saat ini.



Menteri Ross mengapresiasi kedatangan Mendag Enggar ke AS untuk berdialog dan memfasilitasi kerja sama antarswasta. Enggar juga meminta dukungan penuh dari Ross agar Indonesia tetap mendapatkan fasilitas GSP setelah Pemerintah AS meninjau ulang Indonesia sebagai negara penerima GSP. Enggar juga meminta dukungan Menteri Ross agar Pemerintah AS mengecualikan Indonesia dari pemberlakuan kenaikan tarif impor produk besi baja dan aluminium.



"Produk besi baja dan aluminium dari Indonesia bukan lah pesaing produk lokal di AS. Besi baja dan aluminium produksi Indonesia berbeda dengan yang diproduksi di AS dan pangsa pasarnya berbeda," ucap Enggar.



Menanggapi permintaan Indonesia agar dikecualikan dari pengenaan tarif impor produk-produk baja dan aluminium, Menteri Ross menjelaskan bahwa pertimbangan positif akan diberikan jika produk Indonesia tersebut spesifik dan tidak diproduksi oleh industri dalam negeri AS.



Selain membahas peningkatan target perdagangan Indonesia-AS, Mendag Enggar mengajak Menteri Ross berdiskusi tentang akses pasar perdagangan barang dan jasa, investasi di Indonesia, hingga isu pertanian, perdagangan digital, dan layanan finansial.



"Isu-isu pertanian seperti kedelai, hortikultura, dan produk susu turut dibahas. Kami juga membahas kebijakan maritim baru AS yaitu seafood import monitoring program (SIMP) agar tidak mempengaruhi akses perikanan Indonesia ke pasar AS," pungkas dia.





