Kiat BTN Antisipasi Pembobolan Dana Nasabah

Jakarta: PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN menyebut pihaknya telah mengantisipasi berbagai risiko yang ada, termasuk kejahatan perbankan. Apalagi beberapa waktu lalu marak terjadi kasus pembobolan dana nasabah melalui berbagai macam cara yang dilakukan oleh pelaku kejahatan.



Dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, Direktur Utama BTN Maryono mengatakan, untuk mencegah pembobolan dana nasabah, perseroan sejauh ini sudah melakukan beberapa langkah. Pertama, pihaknya terus melakukan koordinasi dengan regulator baik Bank Indonesia (BI) maupun Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

"Kami selalu taat aturan regulator. Setiap kejadian-kejadian keuangan pembobolan, kami laporkan ke regulator. Kami akui bahwa BTN ada beberapa kejadian dana nasabah bobol oleh pihak tidak bertanggung jawab," ujar Maryono di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin, 23 April 2018.



Bahkan, lanjut Maryono, jika menyangkut masalah pidana perdata, BTN langsung melaporkannya ke pihak yang berwajib dalam hal ini Polri. Pada tahun lalu, BTN melaporkan kepada Polda Metro Jaya terkait kasus pemalsuan bilyet deposito.



Sejauh ini perseroan telah menerapkan prinsip kehati-hatian dengan membentuk cadangan risiko operasional. BTN mengaku telah menyiapkan dana pencadangan Rp258,2 miliar untuk kasus ini, dan diharapkan tidak akan mengganggu aktivitas maupun pergerakan saham BTN sendiri.



"Dengan adanya kasus tersebut, kami akan lebih meningkatkan pengawasannya. Supaya bisa mengantisipasi terjadinya hal serupa. Kami sudah mencadangkan kerugian 100 persen. Untuk bayar kasus pemalsuan ini perlu ada keputusan, jangan sampai ada masalah baru," jelas dia.



Tak hanya itu, BTN juga menyampaikan kinerja kuartal I-2018 kepada Komisi XI DPR RI. BTN mencatatkan kenaikan laba bersih sebesar 15,13 persen secara year on year (yoy) menjadi Rp684 miliar dari perolehan sebelumnya Rp594 miliar pada akhir Maret 2017.



Laba BTN ditopang penyaluran kredit di kuartal I-2018 sebesar Rp202,5 triliun atau tumbuh 19,34 persen bila dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya Rp169,68 triliun. Selain itu, penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) naik sebesar 23,54 persen secara tahunan (yoy) menjadi Rp194,48 triliun per kuartal I-2018.







