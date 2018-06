Cadangan Beras Babel Capai 1.870 Ton

Pangkalpinang: Dinas Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) menyatakan cadangan beras di gudang distributor wilayah itu mencapai 1.870 ton atau mencukupi untuk menjaga stabilitas harga selama dan setelah puasa Ramadan.



"Saat ini stok beras berlimpah dan harga bertahan stabil atau di bawah harga eceran tertinggi yang ditetapkan pemerintah," kata Kepala Dinas Pangan Provinsi Kepulauan Babel Ahmad Damiri di Pangkalpinang dikutip dari Antara, Minggu, 3 Juni 2018.

Ia menjelaskan sebanyak 1.870 ton cadangan beras tersebut terdapat di gudang distributor Pulau Bangka 1.170 ton dengan rincian beras jenis premium 724 ton dan medium 446 ton.



Sementara itu cadangan beras di gudang distributor Pulau Belitung sebanyak 700 ton dengan rincian beras jenis premium 724 ton dan medium 499 ton atau cukup hingga tiga bulan ke depan.



"Selama puasa Ramadhan ini permintaan masih normal dan harga stabil," ujarnya.



Ia mengatakan cadangan pangan yang memadai ini berdampak langsung terhadap harga beras jenis premium bertahan normal Rp12.800 per kilogram (kg) atau di bawah HET Rp13.500 per kg.



Demikian juga harga beras jenis medium masih bertahan Rp10 ribu per kg atau sama dengan HET yang ditetapkan pemerintah daerah.



"Saat ini pasokan beras dari sentra produksi masih berjalan lancar untuk memenuhi kebutuhan masyarakat menyambut Lebaran," katanya.





(SAW)