Pemkot Malang Siapkan Rp29,65 M untuk THR PNS dan DPR

Malang: Pemerintah Kota (Pemkot) Malang menyiapkan anggaran untuk membayar tunjangan hari raya (THR) aparatur sipil negara (ASN) dan pimpinan serta anggota DPRD Kota Malang sebesar Rp29,65 miliar. Anggaran tersebut akan diberikan pada 7.300 ASN dan anggota DPRD Kota Malang



Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang Sapto Prapto Santoso mengatakan pada pekan pertama Juni, THR untuk ASN dan pimpinan serta anggota DPRD sebesar Rp29,65 miliar mulai dibayarkan.

"Paling lambat 8 Juni harus tuntas pembayaran THR ini," kata Sapto seperti dilansir dari Antara, Sabtu, 1 Juni 2018.



Besaran anggaran yang sama juga dialokasikan untuk gaji ke-13 yakni sekitar Rp29,65

miliar yang rencananya dibayarkan pada Juli mendatang. Sapto menjelaskan nominal pembayaran THR dan gaji ke-13 sama karena komponennya sama, yakni gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan umum, dan tunjangan kinerja.



Sedangkan untuk pimpinan dan anggota DPRD, komponen gajinya adalah gaji pokok/uang representasi, tunjangan keluarga, dan tunjangan jabatan.



"Untukkebutuhan pembayaran THR dan gaji ke-13 ASN ini anggarannya mencapai Rp59,3

miliar," ucap dia.



Sementara itu, Sekretaris Daerah Kota Malang Wasto mengatakan pemberian THR dan gaji ke-13 untuk PNS dan pimpinan serta anggota DPRD tidak mengganggu APBD karena dana tersebut sudah masuk perhitungan pemerintah pusat dalam mentransfer dana alokasi umum (DAU) ke daerah.



Dengan demikian dana untuk THR dan gaji ke-13 tersebut sudah ditransfer oleh pemerintah pusat sejak awal. Sedangkan untuk tenaga honorer, Pemkot tidak bisa memberikan THR karena tidak ada dasar hukumnya.



Wasto mengatakan nilai atau nominal THR tahun ini lebih besar dibandingkan tahun sebelumnya karena komponen pemberian THR mencakup gaji pokok dan berbagai tunjangan, termasuk tunjangan jabatan yang nominalnya

disesuaikan dengan masing-masing eselon.



Dasar hukum pencairan (pemberian) THR dan gaji ke-13 bagi PNS dan pimpinan serta anggota DPRD mengacu pada Peraturan Pemerintah No 19 tahun 2018 dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 54 tahun 2018 untuk THR, sedangkan gaji ke-13 berupa PP No 18

tahun 2018 dan PMK No 52 tahun 2018.





