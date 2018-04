Permintaan Daging Beku Semakin Tinggi

Sampit: Permintaan daging beku oleh masyarakat di Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah, cukup tinggi sehingga Badan Urusan Logistik (bulog) setempat sempat kehabisan stok daging beku.



"Saat ini daging beku sedang kosong, tapi seminggu ke depan, daging sudah datang satu ton. Kemudian, akan menyusul lagi kedatangan 28 ton. Untuk kebutuhan daging selama Ramadhan hingga Lebaran akan aman," kata Kepala Perum Bulog Subdivre Sampit, Joko Prasetyo Afrizal di Sampit dikutip dari Antara, Minggu, 29 April 2018.



Bulog Subdivre Sampit mulai memasarkan daging beku sejak bulan suci Ramadan 2017 lalu. Saat itu pemerintah mengambil langkah mengimpor daging dan menjualnya kepada masyarakat dengan harga terjangkau untuk mengendalikan harga daging di pasaran.



Awalnya masyarakat Kotawaringin Timur kurang tertarik karena daging beku yang dijual adalah daging kerbau. Namun kini makin banyak masyarakat yang terbiasa mengonsumsi daging kerbau karena rasa dan teksturnya tidak jauh berbeda dengan daging sapi.



Bulog menjual daging kerbau beku Rp80 ribu per kilogram (kg). Harga itu jauh lebih murah dibanding harga daging sapi yang saat ini di pasaran berkisar Rp110 ribu hingga Rp130 ribu per kg.



Permintaannya pun terus meningkat sehingga Bulog terus menambah jumlah daging beku yang didatangkan. Dalam satu bulan, Bulog Subdivre Sampit rata-rata mampu menjual satu ton daging beku kepada masyarakat.



"Dalam waktu dekat akan dibangun 'cold storage' (ruang pendingin) di Pangkalan Bun dan Palangka Raya. Kalau sudah ada itu tentunya makin mudah untuk penyimpanannya," kata Joko.



Bulog Subdivre Sampit juga menyediakan stok gula pasir. Saat ini stoknya mencapai 48 ton, diperkirakan cukup untuk lima sampai enam bulan, sehingga kebutuhan gula untuk bulan suci Ramadan nanti akan tercukupi dengan baik.



Stok gula di pasaran juga cukup banyak sehingga masyarakat tidak perlu khawatir. Bulog Subdivre Sampit menjual gula sesuai dengan harga eceran yang ditetapkan pemerintah, yaitu Rp12 ribu per kilogram.



Joko mengimbau masyarakat untuk berbelanja secara wajar sesuai kebutuhan. Aksi borong atau membeli barang dalam jumlah besar justru bisa memicu kenaikan harga barang.

(SAW)