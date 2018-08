Faktor Fundamental Memperlemah Rupiah

Jakarta: Direktur Eksekutif Institute of Development for Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hartati menilai pelemahan nilai mata uang rupiah tak hanya dipengaruhi dampak perang dagang Amerika Serikat dan Turki. Faktor utama pemicunya tetap pada kondisi fundamental perekonomian dalam negeri.



"Faktor utamanya fundamental yang mendapatkan tekanan dari defisit neraca perdagangan dan pembayaran, itu memang modal utamanya dulu," ujar Enny ditemui usai diskusi di Tjikini Lima Restaurant and Cafe, Jakarta Pusat, Senin, 13 Agustus 2018.

Respons terhadap kondisi politik juga memengaruhi sektor keuangan, Namun, respons itu tidak bisa dibaca permanen. Tingginya defisit neraca perdagangan dan defisit transaksi berjalan atau current account deficit (CAD) pada kuartal II-2018 menyebabkan semakin menurunnya nilai tukar rupiah.



"Rupiah melemah tidak bisa terlepas dari peristiwa politik, tapi peristiwa politik itu triger temporary," ungkapnya.



Kondisi defisit neraca perdagangan, dan neraca pembayaran itu kemudian diprediksi terus bertahan hingga akhir 2018. Enny menilai ada kebutuhan utama yang harus diselesaikan untuk transfer devisa baik untuk dividen dan untuk membayar upah tenaga kerja asing di Indonesia serta untuk memenuhi kebutuhan impor.



"Dengan begitu, tekanan ini dikalkulasi oleh pasar untuk melihat ketersediaan valuta asing hasil dari ekspor itu apakah cukup memenuhi untuk kepentingan-kepentingan itu, apalagi kalau kita lihat memang tren harga minyak dunia ini masih belum berhenti sehingga itu berpotensi untuk terjadinya defisit neraca perdagangan dari sektor migas," paparnya.



Defisit neraca perdagangan juga dipengaruhi daya saing pada triwulan II yang menurun drastis. Selain itu, jumlah impor hingga 15 persen dalam pemenuhan kebutuhan dalam negeri juga ikut berpengaruh besar dalam pelemahan rupiah.



"Ditambah lagi sekarang ada devaluasi yuan, itu potensi menekan defisit neraca perdagangan, tidak bisa langsung dilakukan dengan pelarangan impor. Kita impor bahan baku pangan dan energi, bagaimana bisa dihentikan sehingga itu yamg dikalkulasi pasar pada defisit neraca pembayaran masih menghantui pada triwulan III juga IV," pungkas dia.









(SAW)