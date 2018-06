Di Gorontalo, Harga Daging Sapi Capai Rp120 Ribu/Kg

Gorontalo: Harga daging sapi dijual di Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo, mengalami kenaikan dari Rp110 ribu per kilogram (kg) naik menjadi Rp120 ribu per kg.



"Kenaikan ini terjadi sejak H+1 Idul Fitri 1439 hijriah akibat kenaikan harga jual ternak sapi," ujar Ikul Lakoro, pedagang daging sapi di pasar Moluo Kwandang, di Gorontalo dikutip dari Antara, Senin 18 Juni 2018.

Ia mengatakan, sebelumnya harga ternak sapi yang biasa dibeli seharga Rp7 juta-Rp8 juta per ekor, harga itu kini naik di kisaran Rp10 juta per ekor. "Makanya harga daging sapi naik," ujarnya.



Meski naik kata Ikul, pembelian daging sapi tetap normal. Suli, pedagang daging sapi di Kecamatan Tolinggula mengaku, hingga kini permintaan daging sapi cukup tinggi. Setiap harinya ia menyembelih 6-7 ekor sapi dari rata-rata 3 ekor sapi.



Ia memprediksi permintaan daging sapi akan terus tinggi hingga H+7 atau pada perayaan tradisi lebaran ketupat. Tidak hanya daging, namun harga jeroan, tulang dan hati juga mengalami kenaikan dari Rp50.000-Rp55.000 per kg naik menjadi Rp60.000 per kg.





(SAW)