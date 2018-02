Perdagangan Narkoba Rugikan Indonesia Rp135 Triliun

Mexican Institute of Finance Executives (IMEF) menyatakan perekonomian Meksiko akan menghadapi tingkat ketidakpastian yang tinggi …

Kanada telah meluncurkan sebuah keluhan perdagangan yang luas terhadap Amerika Serikat (AS) mengenai anti-dumping dan anti-subsidi…

Kebijakan perdagangan Amerika Serikat (AS) telah membawa perubahan drastis sehingga dapat memengaruhi perdagangan dengan Amerika L…

konsumsi rumah tangga Rabu, 07 Feb 2018 20:31 Rabu, 07 Feb 2018 20:31

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listiyanto menilai tren konsumsi rumah tangga Indonesia ta…