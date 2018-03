Telkom Craft Indonesia 2018 Catat Nilai Transaksi Rp20,1 Miliar

Jakarta: Hanya dalam kurun waktu empat hari, nilai transaksi yang terkumpul di pameran Telkom Craft Indonesia 2018 mencapai lebih dari Rp20,1 miliar. Nilai transaksi tersebut lebih besar dibandingkan nilai transaksi Telkom Craft Indonesia 2017.



Deputi Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survey dan Konsultan, Kementerian BUMN RI Gatot Trihargo, menyampaikan apresiasi dari pemerintah terhadap penyelenggaraan Telkom Craft Indonesia 2018. Ia mengharapkan kemeriahan Telkom Craft Indonesia dapat menjadi awal kebangkitan UKM Indonesia untuk semakin mengglobal sesuai dengan tema Telkom Craft Indonesia 2018 “Local Heroes to Global Champions”.

“Mudah-mudahan pada tahun mendatang lebih baik lagi, khususnya dalam hal peningkatan jumlah pengunjung, transaksi, kualitas produk maupun kreativitas,” ujar Gatot Trihargo, dalam keterangan pers.

Sementara, Direktur Utama Telkom Alex J Sinaga mengatakan, “Telkom Craft Indonesia 2018 mengusung kembali tema tahun sebelumnya, yaitu “Local Heroes to Global Champions, dengan maksud agar UKM Indonesia dapat menghasilkan karya terbaik dan sekaligus berdaya saing, sehingga diharapkan dapat menembus pasar global.”



Direktur Human Capital Management PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) Herdy R Harman menyatakan puas dengan penyelenggaraan Telkom Craft Indonesia 2018 ini, karena nilai transaksi hingga penutupan pada hari Minggu, 25 Maret 2018 pukul 15.00 WIB telah melampaui target yang ditetapkan sebelumnya. “Nilai transaksi tersebut di atas prediksi kami,” ujar Herdy Harman, usai menutup secara resmi pameran yang menampilkan produk-produk unggulan UKM tersebut.



Besarnya nilai transaksi selama pameran, menurut Herdy merupakan indikator bahwa produk-produk UKM semakin mendapat kepercayaan.



“Kualitas produk UMKM kini sudah baik dan mampu bersaing di pasar internasional,” kata dia. Sebanyak 400 UKM telah berpartisipasi dalam acara ini, terdiri dari UKM Binaan Telkom sebanyak 224 stand (56 persen), UKM Binaan BUMN lain sebanyak 104 stand (26 persen), dan UKM dari komunitas sebanyak 72 stand (18 persen). Mereka terbagi dalam tiga kategori, yaitu fashion sebanyak 209 stand (52 persen), craft sebanyak 115 stand (28 persen), dan food sebanyak 76 stand (20 persen).



Dikatakan Herdy, seluruh produk UKM peserta Telkom Craft Indonesia 2018 telah listing di blanja.com, sehingga pasca acara Telkom Craft Indonesia 2018 para calon pembeli tetap dapat bertransaksi melalui blanja.com. Sejatinya acara ini tidak pernah ditutup, karena para UKM dan pengunjung tetap dapat berinteraksi dan bertransaksi secara online melalui blanja.com.



Penyelenggaraan TelkomCraft Indonesia 2018 mendapat sambutan yang luar biasa dari masyarakat. Hal ini terbukti dengan telah tercatatnya pengunjung sebanyak 25.105 orang yang telah berbelanja. Dari seluruh transaksi, sebanyak 78 persen merupakan transaksi non tunai atau digital payment, yang terdiri TCASH, blanja.com, dan EDC Himbara. Hal ini cukup menggembirakan karena transaksi secara cashless mengalami peningkatan cukup tinggi dibandingkan dengan pelaksanaan Telkom Craft Indonesia tahun lalu.



Selain menampilkan karya terbaik nusantara melalui Telkom Craft Indonesia 2018, Telkom juga mengajak seluruh anak bangsa terutama generasi muda untuk lebih peduli terhadap budaya Nusantara yang sangat kaya dan menjadi kebanggaan bangsa melalui program “Telkom Peduli Budaya Nusantara.” Untuk menyemarakkan program tersebut, Telkom menghadirkan buku Permainan Tradisional Anak Negeri, stand Alun-Alun Dolanan Anak serta stand Pendopo Peduli Budaya Nusantara. Selain itu, ditampilkan pula penampilan hasil audisi program Telkom Peduli Budaya Nusantara.



Sebagai bentuk apresiasi yang bertujuan memantik semangat dan menumbuhkan kreativitas para pelaku UKM yang berpartisipasi dalam TelkomCraft Indonesia 2018, Telkom memberikan penghargaan kepada UKM terbaik dalam lima kategori.



Best of the Best kategori Fashion:

Suke Clothing



Best of the Best kategori Craft:

Amalia Jewelry



Best of the Best kategori Food:

Rendang Uninem



Favorit Exhibitor:

Ghazy Leather



Biggest Transaction via TCASH:

Monze Leather



Dari seluruh kategori di atas terpilih Best of the Best yang diraih oleh Suke Clothing. Peraih Best of the Best mendapat penghargaan istimewa untuk ikut serta dalam festival berskala internasional Tong Tong Fair di Belanda.



Melalui Telkom Craft Indonesia 2018 ini, Telkom membuktikan bahwa UKM binaan RKB sudah siap bersaing secara global sekaligus menjadi penggerak ekonomi digital Indonesia. Hal ini sejalan dengan tekad pemerintah untuk menjadikan Indonesia sebagai kekuatan ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara.





