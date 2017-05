Cari Tahu Manfaat Teknologi Blockchain di Pameran Mata Uang Kripto, 10 Mei 2017

Metrotvnews.com, Jakarta: Cryptocurrency generasi baru yang populer di Indonesia, E-Dinar Coin, akan berpartisipasi dalam sebuah konferensi eksklusif yang diorganisir oleh Blackarrow Conferences. Konferensi tersebut untuk mempelajari masa depan teknologi blockchain dan cryptocurrency di Indonesia.



Tidak hanya itu, konferensi tersebut juga akan membahas potensi Indonesia untuk menjadi pasar cryptocurrency terbesar di ASEAN. Rencananya, konferensi tersebut akan diselenggarakan pada 10 Mei 2017, di Jakarta.

Pada acara tersebut, E-Dinar Coin (EDC) ingin memberikan kontribusi dalam edukasi dan penyebaran informasi mengenai teknologi modern pasar keuangan, serta kemungkinan pemanfaatan teknologi blockchain dan cryptocurrency. Kedua teknologi itu tidak diragukan lagi telah memberikan tatanan ekonomi global dan dengan berani memasuki pasar keuangan.Sebuah perusahaan teknologi yang berbasis di Malaysia telah memanfaatkan kekuatan cryptocurrency di seluruh dunia untuk menjadi konsumsi keuangan masyarakat dunia. Perusahaan tersebut telah menginvestasikan lebih dari USD20 juta sejak Agustus 2016, dimulai pada saat meluncurkan algoritme unik dan eksklusif yang menjamin tingkat keselamatan dan keamanan semua pengguna.EDC melalui studi dan eksperimen yang menyeluruh telah mengembangkan mata uang perdagangan yang memanfaatkan teknologi blockchain yang lebih baik. EDC menegaskan bahwa produknya aman, legal, memiliki sistem dengan proses yang instan, pribadi, ramah lingkungan, menetapkan komisi untuk membeli, menjual dengan sangat minim, mentransfer, perdagangan, penarikan, kontrak -atau pemilikan dari-, dan masih banyak lagi.Kemudian bahan utama pada blockchain EDC yang kreatif adalah tingkat desentralisasi yang memberi sebuah forum untuk secara efisien membangun tingkat kepercayaan berdasarkan transaksi aktual di dalam sistem penilaian yang diciptakan oleh sistem yang terpusat. Hal ini menjaga agar sistem EDC lebih bersaing dan lebih akurat dengan harga terjangkau.Semakin banyak perusahaan atau perorangan yang menggunakan platform ini, maka semakin tinggi kredibilitas blockchain yang akan dihasilkan oleh sistem ini. Untuk menjamin setiap orang mendapatkan keuntungan dari kecepatan, keamanan, privasi, dan anonimitas cryptocurrency, EDC juga secara khusus merancang platformnya untuk menggabungkan kebutuhan pemilik secara maksimal.Sebagai contoh, EDC membuat sistem penjualan internasional dengan sangat mudah tanpa hambatan tingkat suku bunga, nilai tukar, atau perbedaan mata uang, dan fluktuasi. Selain itu, pelaku bisnis juga dapat memasarkan produk mereka secara leluasa kepada konsumen yang mementingkan aspek privasi.EDC tidak seperti kartu kredit atau debit atau protokol lainnya yang menghubungkan informasi pribadi atau perusahaan dengan transaksi. EDC juga akan selalu menjamin keamanan aset perusahaan Anda. Selanjutnya kemudahan, keamanan, dan privasi platform EDC memberi kesempatan para pedagang dengan memberikan kesempatan unik untuk memasarkan produk mereka dengan penambahan diskon yang mungkin dilakukan untuk produk yang dibeli menggunakan cryptocurrency.Kemampuan untuk melakukan transaksi sederhana atau kompleks, baik dengan jarak dekat maupun ke seluruh belahan dunia dengan menggunakan teknologi blockchain eksekutif yang disediakan oleh EDC, telah menarik minat ribuan anggota baru setiap bulannya. Sementara, blockchain merupakan tempat sempurna untuk penyimpanan dan pertukaran aset digital.Tim ahli teknik dari E-Dinar terus mengerjakan aplikasi platform di masa depan. Tim ahli tersebut telah mengidentifikasikan beberapa area yang menarik termasuk bidang pengobatan, tempat penyimpanan data pribadi pasien, dan hukum di mana platform EDC secara alami dapat diterima untuk mengganti metode pembuatan kontrak legal yang ada saat ini.Berkat kepercayaan tentang kelangsungan platform yang diberikan EDC, pejabat bank besar dan perwakilan dari beberapa lembaga keuangan di seluruh Asia mengganjar EDC dengan penghargaan sebagai "Platform Perdagangan Crypto Paling Berharga dan Terbaik tahun 2016" pada 17 Maret 2017, di Prestigious and Influential China Annual Meeting of Finance and Financial Technologies.(ROS)