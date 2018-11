Mandiri Hadirkan Fitur Topup e-Money di Tokopedia

Jakarta: PT Bank Mandiri Tbk (Persero) (BMRI) atau Bank Mandiri terus memperluas akses masyarakat pada produk perseroan. Dalam perkembangan terbarunya, Bank Mandiri bekerja sama dengan Tokopedia menghadirkan fitur topup Mandiri e-money di platform daring terkemuka di Indonesia ini.



Tujuannya agar masyarakat semakin dimudahkan dan nyaman dalam menggunakan uang elektronik berbasis chip tersebut. Saat ini, jumlah Mandiri e-money yang telah diedarkan mencapai 16 juta kartu dengan nilai transaksi finansial atau sales value lebih dari Rp10 triliun pada periode Januari-September 2018.

Dari frekuensi transaksi Mandiri e-money hampir 900 juta transaksi, dengan peningkatan 150 persen secara tahun ke tahun. Sebanyak 95 persen dari total transaksi tersebut berasal dari sektor transportasi, yakni di gerbang tol, di atas Transjakarta dan pintu parkir.



Adi Musparno VP dari Bank Mandiri mengatakan dengan semakin populernya tren berbelanja masyarakat via platform daring, keberadaan fitur top up Mandiri e-money ini semakin memudahkan pengguna. Pasalnya, pemegang Mandiri e-money akan memiliki alternatif mudah pengisian saldo, tanpa harus berpindah platform atau mendatangi cabang Bank Mandiri.



"Sinergi ini berangkat dari kesamaan pemahaman antara Bank Mandiri dan Tokopedia, yaitu bahwa masyarakat sebagai konsumen layak mendapatkan inovasi terbaik yang memudahkan. Artinya, sinergi ini akan terus kami lakukan untuk dapat memberikan layanan inovatif lainnya," kata Adi, Rabu, 7 November 2018.



Untuk dapat mengakses fitur ini, dia melanjutkan, masyarakat cukup membuka halaman Tokopedia dan mengisi nomor kartu e-money serta nominal pengisian yang diinginkan. Setelah pengisian, pengguna cukup melakukan update saldo mereka di ATM dan channel bank Mandiri/gerai retail terdekat.



Bagi pengguna telepon pintar Android yang memiliki fitur Near Field Communication (NFC), update saldo dapat langsung dilakukan melalui aplikasi Tokopedia dalam fitur Cek Saldo. "Kami berharap kerja sama ini juga akan mampu mendorong kenaikan bisnis Mandiri e-money yang ditargetkan mencapai 127 persen hingga akhir tahun ini," pungkasnya. (Media Indonesia)





(ABD)