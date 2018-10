Perhelatan IMF-WB Tuai Pujian

Nusa Dua: Banyak tamu dan delegasi negara-negara peserta pertemuan tahunan International Monetary Fund-World Bank (IMF-WB) 2018 terpukau dan memuji Indonesia.



Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan banyak orang yang menyampaikan kepadanya bahwa perlakuan panitia kepada para tamu dan delegasi sangat baik dan ramah.

"Kesan dari tamu-tamu yang hadir ke Indonesia sangat luar biasa. Mengatur acara ini dari mulai kedatangan, para volunteer, liason officer (LO), juga impresif, luar biasa," kata Sri Mulyani di Bali Art, Nusa Dua, Bali, Sabtu, 13 Oktober 2018.



Wanita yang kerap disapa Ani ini mengungkapkan banyak teman-temannya dari luar negeri kagum dengan pertemuan IMF-WB kali ini. Mereka, kata Sri Mulyani, akan tinggal di Indonesia lebih lama dari waktu pertemuan tersebut.



"Teman saya dari Kanada mengatakan 'I am going to spent two other weeks in here' dan saya bilang 'tolong habiskan uang kamu di sini'," ucap dia.



Ia pun mengucapkan terima kasih kepada tim, terutama kepada Ketua Panitia Nasional IMF-WB Indonesia Luhut Binsar Pandjaitan yang telah mengatur acara dengan lancar.



"Terima kasih Pak Luhut tidak tidur sampai dua tahun, Gubernur Bali luar biasa dalam organize ini," ujar Ani.



Ketua Panitia Nasional Pertemuan Tahunan IMF-Bank Dunia 2018 Luhut Binsar Pandjaitan juga mengatakan pujian datang dari Direktur Pelaksana IMF Christine Lagarde dan Presiden Grup Bank Dunia Jim Yong Kim.



"Kita bangga lah dengan Indonesia ini. Madame Lagarde duduk di samping saya pas host country reception kemarin malam dan dia bilang well done. Jim Kim juga memberikan ucapan yang sama," ujar Luhut.









(AHL)