April, Harga Gabah di Petani dan Penggilingan Turun Harga

Jakarta: Sepanjang April 2018, harga gabah kering panen (GKP) di tingkat petani maupun penggilingan mengalami penurunan. Keduanya mengalami penyusutan sebesar 4,22 persen dan 4,16 persen, sehinga masing-masing menjadi Rp4.556 per kilogram (kg) dan Rp4.643 per kg.



"Penurunan itu bila dibanding dengan harga gabah kualitas yang sama pada Maret 2018," ucap Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik (BPS) Yunita Rusanti, ditemui ‎di Gedung BPS, Jakarta, Rabu, 2 Mei 2018.

Untuk ‎rata-rata harga gabah kering giling (GKG) di petani Rp5.242 per kg atau turun 3,66 persen dan di tingkat penggilingan Rp5.367 per kg atau turun 3,39 persen. Harga gabah kualitas rendah di tingkat petani Rp4.309 per kg atau turun 1,34 persen dan di tingkat penggilingan Rp4.398 per kg atau turun 1,49 persen.



"Dari 2.185 transaksi penjualan gabah di 32 provinsi selama April 2018, tercatat transaksi gabah kering panen (GKP) 73,32 persen, gabah kualitas rendah 18,53 persen, dan gabah kering giling (GKG) 8,15 persen," ucap dia.



‎Jika dibandingkan April 2017, rata-rata harga pada April 2018 di tingkat petani untuk semua kualitas yaitu GKP, GKG, dan gabah kualitas rendah mengalami kenaikan masing-masing 5,76 persen, 0,42 persen, dan 16,30 persen.



"Demikian juga di tingkat penggilingan, rata-rata harga untuk GKP, GKG, dan gabah kualitas rendah mengalami kenaikan masing-masing 5,74 persen, dan 1,02 persen, dan 16,29 persen," tutur Yunita.



Pada April 2018, dia menerangkan, rata-rata harga beras kualitas premium di penggilingan sebesar Rp9.525 per kg, turun sebesar 3,72 persen dibandingkan bulan sebelumnya. Rata-rata harga beras kualitas medium di penggilingan sebesar Rp9.221 per kg, turun sebesar 4,92 persen.



"Sementara rata-rata harga beras kualitas rendah di penggilingan sebesar Rp8.991 per kg, turun sebesar 5,89 persen," jelas Yunita.



Lalu, bila dibandingkan‎ dengan April 2017, lanjut dia, rata-rata harga beras di penggilingan pada April 2018 semua kualitas mengalami kenaikan, untuk kualitas premium sebesar 2,14 persen, kualitas medium sebesar 6,55 persen, dan kualitas rendah sebesar 8,25 persen‎.





(SAW)