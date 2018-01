Sasar Milenial dengan Produk Digital

Jakarta: Generasi milenial yang merupakan penduduk digital Indonesia akan menjadi mayoritas pada beberapa tahun mendatang. Perbankan pun mulai gesit dalam melancarkan produk-produk digital yang pasar utamanya ialah generasi milenial tetsebut. Bukan hanya bank nasional, bank asing yang beroperasi di Indonesia pun gencar melakukannya.



Salah satunya adalah Commonwealth Bank Indonesia, Bank asal Australia yang pada tahun lalu meluncurkan Tyme Digital sebagai solusi pembukaan rekening mandiri hanya dalam 10 menit tersebut, tahun ini pun bersiap dengan pengembangan produk digital dari program pengelolaan kekayaan atau wealth management

Head of Wealth Management and Retail Digital Bussiness Commonwealth Bank Indonesoa, Ivan Jaya mengungkapkan, pihaknya menyiapkan sejumlah program yang menyasar milenial antara lain pengembangan fitur Tyme Digital, kantor cabang digital, dan AutoInvest yang memungkinkan nasabah menggulirkan investasi untuk tujuan tertentu secara ringkas.



"Kami optimistis dengan transformasi dan inovasi digital, produk, dan layanan kami dapat menjadi pilihan dalam memenuhi kebutuhan finansial yang sesuai dengan generasi milenial. Komitmen kami adalah untuk selalu mendampingi nasabah dalam merencanakan kebutuhan finansial mereka," kata Ivan, Minggu, 14 Januari 2018.



Cara berbeda dilakukan oleh DBS, bank asal Singapura yang mempunyai produk digital bernana Digibank tersebut, semakin memantapkan dirinya sebagai bank yang ramah terhadap ekosistem usaha rintisan (startup) yang kebanyakan dibuat oleh generasi milenial melalui kerja sama dengan Founder Institute.



Kerja sama tersebut juga termasuk memberikan pelatihan bagi startup melalui ahli yang dimiliki oleh DBS sebagai bentuk pendampingan agar keberlangsungan bisnis para startup terjamin. Kerja sama pengembangan startup ini merupakan yang kedua dilakukan DBS setelah sebelumnya menggelar DBS Accelerator bersama Nest.



"Hal ini merupakan bagian dari komitmen kami untuk berorientasi kepada inovasi selain tentunya guna membangun ekosistem startup. Melalui Founders Institute, kami juga menggandeng para pendiri startup untuk saling berbagi mengenai berbagai tren startup serta ekosistem pendukungnya," kata Director of Consumer Banking DBS Bank Indonesia, Wawan Salum.







(SAW)