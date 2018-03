Kartu Debit DBS Bisa Dipakai di Jaringan EDC Prima

Jakarta: PT Bank DBS Indonesia (Bank DBS Indonesia) resmi menggandeng PT Rintis Sejahtera (Jaringan PRIMA) untuk memberikan kemudahan bagi nasabah dalam melakukan transaksi dengan menggunakan kartu debit DBS.



Melalui kerja sama tersebut, Kartu Debit DBS termasuk Kartu Debit DBS Treasures Private Client - Visa Platinum, Kartu Debit DBS Treasures Visa Platinum, Kartu Debit DBS Visa Platinum dan Kartu Debit digibank akan terafiliasi dengan 760 ribu terminal EDC berlogo Prima.

Head of Consumer Banking Group PT Bank DBS Indonesia Wawan Salum mengatakan kerja sama tersebut sebagai bentuk dukungan terhadap program Gerbang Pembayaran Nasional (GPN).



"Bank DBS Indonesia dapat menjangkau dan memberikan kemudahan bagi para nasabah kami yang tersebar di Indonesia, dengan memanfaatkan jaringan PRIMA yang memang sudah tersebar di seluruh wilayah Indonesia," katanya dalam sebuah jumpa pers di Hotel Ritz Carlton Mega Kuningan, Jakarta, Senin, 26 Maret 2018.



Lebih Ianjut, para nasabah Kartu Debit DBS tidak akan dibebankan dengan biaya bulanan karena Jaringan PRIMA termasuk ke dalam jaringan transaksi domestik. Masuknya Kartu Debit DBS ke dalam Jaringan PRIMA pun, kata Wawan, membuat transaksi off us tidak perlu lagi diproses di Iuar negeri.



Dari sisi keamanan, transaksi jaringan lokal juga dinilai akan menjadi lebih aman lantaran data transaksi tidak perlu dikirim ke Iuar negeri, cukup diproses oleh prinsipal atau Iembaga switching di dalam negeri yang diawasi Bank Indonesia.



"Ini akan mengefesienkan industri, sekarang geseknya cuma kena 1 persen ini penghematan yang luar biasa untuk industri, ini mendukung cashless society," imbuh dia.



Direktur Marketing PT Rintis Sejahtera Suryono Hidayat menambahkan nasabah Bank DBS akan menikmati jaringan prima di 120 Anjungan Tunai Mandiri (ATM) dan 760 ribu terminal EDC.



"Kerja sama ini sudah mulai dijalankan khususnya nasabah DBS dan nasabah lainnya," katanya.



Jaringan PRIMA merupakan perusahaan bisnis pembayaran elektronik pengelola jaringan ATM dengan jumlah bank peserta 65 Bank termasuk didalamnya Bank terkemuka di Indonesia. Jaringan PRIMA juga menyediakan jasa pembayaran melalui fasilitas payment gateway yang menghubungkan Billers dengan Bank Mitra Jaringan PRIMA.





(SAW)