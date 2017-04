Stok Bahan Pokok untuk Ramadan Terkendala Distribusi

Metrotvnew.com, Jakarta: Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan (Kemendag) memastikan ketersediaan bahan pokok sangat mencukupi selama bulan suci Ramadan. Hanya saja stok tersebut masih terkendala pada distribusi.



"Bahan pokok aman tadi beras, daging, telur, gula, minyak, semuanya lebih dari cukup. Hanya distribusi di beberapa tempat," kata Menteri Perdagangan (Mendag) Enggartiasto Lukita, seusai menghadiri rakor inflasi, di Kemenko Perekonomian, Jakarta, Selasa 25 April 2017.

Enggar mengatakan, salah satu cara mempercepat distribusi bahan pokok dengan mempercepat packaging. Khususnya untuk minyak goreng kemasan sederhana.Baca:"Pendistribusian saja dan mempercepat packaging. Ini kan baru. Packaging-nya lama," ungkap dia.Selain itu, Mendag mengaku bakal mengecek seluruh distributor bahan kebutuhan pokok yang belum mendaftarkan usahanya secara manual maupun daring.Baca:"Distributor wajib lapor ke Kemendag supaya dicek pasokan barangnya," tegas Enggar.Adapun harga gula di supermarket, masih dijual dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) sebesar Rp12.500 per kilogram (kg). Sementara, untuk daging beku atau daging impor dari India dan minyak goreng curah dalam kemasan sederhana ditetapkan Rp80.000 per kg dan Rp11.000 per liter.(AHL)