Perbankan Perlu Bersinergi dengan Fintech

Metrotvnews.com, Jakarta: PT Bank Mandiri (Persero) (BMR) Tbk atau Bank Mandiri tengah gencar melakukan sinergi dengan perusahaan financial technology (fintech). Upaya ini dilakukan perseroan agar bank maupun lembaga fintech bisa sama-sama menjadi penyedia jasa keuangan bagi masyarakat.



Senior EVP Digital Banking and Financial Inclusion Bank Mandiri Rahmat B Triaji mengatakan, maraknya perusahaan fintech yang dapat melayani kegiatan perbankan membuat industri perbankan bisa terancam. Karena itu berkolaborasi dengan fintech adalah salah satu cara yang bisa ditempuh agar tetap saling menguntungkan.

"Sekarang ini sudah banyak bank yang merangkul lembaga fintech untuk bekerja sama menjalankan fungsi perbankan. Ini sebagai salah satu cara untuk menghindari ketertinggalan. Saat ini perbankan banyak melakukan kegiatan digitalisasi di sisi liability-nya," ujarnya, dalam sebuah diskusi di Menteng, Jakarta Pusat, Senin 24 Juli 2017.Bank Mandiri telah melakukan kolaborasi dengan perusahaan fintech untuk menyediakan layanan yang lebih murah kepada masyarakat. Bahkan melalui anak usahanya Mandiri Capital Indonesia, bank plat merah ini secara khusus menyediakan pendanaan bagi fintech maupun perusahaan berbasis teknologi."Tantangan terbaru industri perbankan saat ini adalah fintech. Kami di industri tidak mau keberadaan bank menjadi hilang. Kami tidak mau nantinya fungsi dan tugas bank dijalankan fintech. Tetapi, bisa saja kondisi itu terjadi. Selama ini bank tidak sadar dan tidak berinovasi pada teknologi digital," jelas dia.Lebih lanjut, ia mengaku, Bank Mandiri terus berinovasi melalui layanan digital adalah sebuah keharusan yang dihadapi oleh industri perbankan. Jika tidak maka industri keuangan konvensional bisa tergantikan dengan mereka yang menyediakan layanan keuangan lebih mudah dan murah bagi masyarakat."Kalau kita kalah dengan fintech, bisa saja industri perbankan menjadi sejarah. Karena, saat ini layanan lending maupun simpanan sudah bisa dijalankan fintech. Mereka bisa mencairkan kredit dalam sehari," pungkasnya.(ABD)