Pengamat Meminta Pemerintah Antisipasi Manuver Mafia Pangan

Metrotvnews.com, Jakarta: Langkah pemerintah mengendalikan stok dan harga bahan kebutuhan pokok dalam menyambut bulan puasa dan Lebaran tahun ini dinilai menampakkan hasil. Paling tidak, harga gula pasir, daging dan minyak goreng berangsur stabil sejak dilaksanakan kebijakan harga eceran tertinggi (HET).



Pengamat kebijakan publik dari Institut Pertanian Bogor (IPB) Suwidi Tono mengakui, stabilnya pasokan dan harga masih memungkinkan mafia pangan dan oknum tengkulak berkeliaran. Dia berharap pemerintah mengambil sikap tegas bila berhadapan dengan kelompok mafia pangan tersebut.

"Kalau pemerintah bisa tegas, harga akan stabil dan tidak ada lagi yang namanya mafia pangan," kata Suwidi dalam keterangan tertulis, Jakarta, Sabtu 6 Mei 2017.Pemerintah, lanjut dia, harus memperketat pengawasan terhadap sirkulasi kebutuhan pokok yang masuk ke Jakarta. "Langkah selanjutnya adalah tegas mengambil tindakan, seperti menutup ritel modern yang ketahuan nakal, cabut izin pedagang, dan kenakan pasal berlapis. Kalau itu bisa diterapkan, mereka (mafia pangan) pasti akan jera," yakin Suwidi.Sementara itu, pengamat ekonomi dari Instituf for Development of Economics and Finance (Indef), Enny Sri Hartati, mengingatkan pemerintah agar tidak lengah. "Problem kita selama ini menjelang Ramadan adalah selalu bahwa stok cukup, tetapi mengapa di injury time selalu berfluktuasi," tanyanya.Menurut Enny, harus ada instrumen pemerintah untuk mengintervensi pasar komoditas. Karena stok pangan cukup yang dianggap tidak cukup itu karena distribusi dan pemegang stok yang tidak diintervensi pemerintah. Mereka memiliki ruang untuk melakukan spekulasi.Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita dalam berbagai kesempatan telah memberi peringatan keras terhadap tindakan spekulasi dan penimbunan. Selain itu. Enggartiasto tampak intensif melakukan kordinasi dan inspeksi langsung ke pasar-pasar di seluruh Indonesia.Kemarin, Mendag bersama Walikota Bandung Ridwan Kamil mengunjungi Pasar Kosambi, Bandung. Enggar menjamin tidak akan memberikan peluang bagi para spekulan untuk bermain."Sudah ada kesepakatan dengan produsen bahwa Kementerian Perdagangan berwenang menggelontorkan stok jika harga merangkak naik. Jadi, spekulan tidak akan mendapatkan keuntungan. Kami ingin benar-benar memastikan bahwa rakyat bisa memperoleh barang kebutuhan pokok dengan harga terjangkau," tutup Enggar.(HUS)