Dampak Positif Pertemuan Tahunan IMF-Bank Dunia bagi Bali

Jakarta: Pertemuan Tahunan Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia akan berdampak positif bagi perekonomian Bali. Salah satu yang paling terlihat adalah kenaikan pertumbuhan ekonomi Bali pada tahun ini menjadi 6,54 persen ditopang ajang internasional itu.



"Pertumbuhan ekonomi Bali akan kembali di atas 6,5 persen, dengan menjadi tuan rumah IMF-World Bank Meeting," kata Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Bappenas Bambang Brodjonegoro di Kantor Kementerian Keuangan, Jalan Wahidin Raya, Jakarta Pusat, Senin, 17 September 2018.

Dirinya menambahkan tanpa pertemuan tahunan itu ekonomi Bali diprediksi hanya tumbuh 5,9 persen tahun ini. Perlambatan ekonomi Pulau Dewata disebabkan oleh menurunnya kunjungan wisatawan karena erupsi Gunung Agung akhir tahun lalu.



Bambang menyebut penambahan ekonomi Bali ditopang oleh meningkatnya sektor konstruksi 0,26 persen. Selain itu sektor perhotelan diperkirakan mengalami peningkatan 0,12 persen, makanan dan minuman 0,05 persen, dan sektor lain-lainnya 0,21 persen.



"Selain itu kita juga bisa lihat peningkatan upah riil 1,13 persen, dan kesempatan kerja naik 1,26 persen. Pada periode 2017-2018, output perekonomian diperkirakan bertambah sebesar Rp7,8 triliun sebagai dampak penyelenggaraan IMF-World Bank Meeting," jelas dia.



Menurut dia tambahan output perekonomian sepanjang 2017 hingga 2018 antara lain kegiatan konstruksi infrastruktur dan penyiapan kawasan wisata sebesar Rp3 triliun. Di samping itu ada tambahan dari hotel dan akomodasi sebesar Rp900 miliar, dan perdagangan Rp800 miliar.



"Kita berharap untuk memaksimalkan pengeluaran peserta, per wisman mengeluarkan USD150 per hari di luar akomodasi dan travel. Jadi untuk level mereka yang membawa pesawat sendiri tentu ini sangat rendah maka bagaimana mereka spending lebih banyak dan maksimalkan acara ini," pungkasnya.





(SAW)