Ada 7.004 Izin Usaha Diterbitkan Melalui Sistem OSS

Jakarta: Kementerian Koordinator (Kemenko) bidang perekonomian mencatat sudah ada 7.004 Izin Usaha (IU) yang diterbitkan melalui penerapan sistem Online Single Submission (OSS) sampai dengan 8 Agustus malam. Rata-rata ada 304 IU yang diterbitkan setiap harinya dari sistem perizinan secara daring ini.



"Dari total itu, ada 5.587 izin komersial/operasional yang sudah diterbitkan. Kalau dirata-rata ada 243 izin komersial/operasional yang diterbitkan per harinya," kata Sekretaris Menko Perekonomian Susiwijono di kantornya, Jalan Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Kamis 9 Agustus 2018.

Sebelum mendapatkan izin komersial/operasional, ada lima tahapan yang harus dilalui oleh pelaku usaha dalam pengajukan izin via OSS. Pertama mereka harus melakukan registrasi untuk mendapatkan username dan ID untuk login, kemudian langkah kedua yaitu aktivasi akun yang sudah didapatkan sebelumnya.



Ketiga, yaitu mengajukan aplikasi permohonan untuk mendapatkan Nomor Izin Berusaha (NIB). Setelah mendapatkan NIB, investor harus memenuhi sejumlah persyaratan untuk mendapatkan izin usaha dan terakhir mereka akan mendapatkan izin komersil/operasional.



"Total sejak 9 Juli sampai kemarin malam itu ada 30.505 yang melakukan registrasi di tahap awal, kalau rata-rata termasuk Sabtu-Minggu meski hit-nya tidak besar itu 1.326 per hari. Aktivasi akun ada 22.328 dengan rata-rata 970 per hari, dan yang sudah dapat NIB ada 12.290 atau rata-rata 534 per hari," jelas dia.



Dirinya menambahkan, layanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (PBTSE) ini dimaksudkan untuk mempermudah pelayanan perizinan berusaha. Selama ini pelayanan perizinan berusaha dilakukan melalui Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di bawah Bada Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).



Adapun pelaksanaan sistem OSS diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2018. Langkah ini merupakan upaya pemerintah dalam menyederhanakan perizinan berusaha dan menciptakan model pelayanan perizinan terintegrasi yang cepat dan murah, serta memberi kepastian.









