Komitmen BRI dalam Transaksi Nontunai

Jakarta: PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk kembali mencanangkan dukungan untuk transaksi cashless (nontunai). Hal tersebut dilakukan dengan mengandeng merchant-merchant ternama. Direktur Konsumer BRI Handayani mengungkapkan dukungan tersebut sebagai upaya memanjakan konsumen.



"Kami terus berupaya memanjakan nasabah melalui berbagai promo menarik dan juga layanan yang prima. Langkah ini merupakan terobosan untuk meningkatkan transaksi nontunai di tahun ini hingga sekaligus mendukung gerakan cashless society," ungkap Handayani di Jakarta, Senin, 12 Maret 2013.

Kerja sama tersebut telah terjalin melalui penandatanganan program kerja yang akan berjalan di 2018 dalam acara yang bertajuk "Merchant Signing Ceremony, One Bank With Many Benefits".



Selain perwakilan merchant yang diundang, BRI juga bekerja sama dengan puluhan ribu merchant lain yang tersebar diseluruh Indonesia. Adapun merchant-merchant tersebut diantaranya Garuda Indonesia, Tokopedia, McDonald's Indonesia, Erafone, Time International Group (The Time Place, INTime, Urban Icon, Channel, dan lain-lain), Panen Lestari Internusa Group (Paul), Kawan Lama Group (Ace Hardware, Informa dan Toys Kingdom), Accor Hotels Group, Panorama Tours, Ranch Market, Cinemaxx, Electronic City, Frank n Co, The Harvest, dan Kidzania



Program kerja sama promo Kartu Debit, Kredit, dan e-pay Bank BRI dengan merchant diharapkan dapat mendorong peningkatan transaksi di mesin Electronic Data Capture (EDC) BRI yang telah terpasang di merchant-merchant rekanan dan merchant e-commerce berskala nasional.



Promo yang diberikan pun beragam antara lain diskon hingga 50 persen, cicilan nol persen sampai dengan 36 bulan, cashback, point redemption hingga gift voucher. Nasabah pengguna kartu BRI dapat mengakses laman www.promo.bri.co.id guna mendapatkan info program kartu BRI yang sedang berjalan ini.







(SAW)