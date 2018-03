Pendapatan Industri Asuransi Jiwa Capai Rp254,22 Triliun

Mikro Tenaga Baru Pendorong Pertumbuhan Asuransi Syariah di 2018 Kamis, 25 Jan 2018 08:30 Pertumbuhan bisnis industri asuransi syariah di 2018 diprediksi mampu tumbuh double digit atau mencapai 20 persen.

Mikro Produk Asuransi Syariah Dinilai Lebih Menarik dari Konvensional Rabu, 24 Jan 2018 21:19 Produk asuransi dengan skema syariah dinilai lebih menarik dari produk asuransi konvensional.

Mikro Potensi Wakaf Indonesia Capai Ratusan Triliun Rupiah Rabu, 24 Jan 2018 20:40 Potensi wakaf di Indonesia diperkirakan tiga kali jumlah penduduk muslim atau mencapai Rp217 triliun dari sekitar 230 juta pendudu…

Mikro Generali Luncurkan Asuransi Syariah dengan Fitur Wakaf Rabu, 24 Jan 2018 18:10 PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia meluncurkan produk asuransi jiwa berbasis syariah dengan menyediakan fitur wakaf.

Mikro 2017, Hasil Investasi Industri Asuransi Jiwa Bisa Tumbuh di Atas 20% Rabu, 24 Jan 2018 14:34 Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) memperkirakan pertumbuhan investasi industri asuransi jiwa sepanjang 2017 diperkirakan men…

Mikro AAJI Antisipasi Perkembangan Teknologi via DRiM Rabu, 24 Jan 2018 12:58 Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) akan menggelar kegiatan Digital and Risk Management in Insurance (DRiM).

Do It Jiwa Kok Diasuransikan? (3) Sabtu, 16 Dec 2017 15:07 Do It episode kali ini mengangkat tema "Jiwa Kok Diasuransikan?". Telah hadir Komedian Sogi dan Head of Partnership Busi…

Do It Jiwa Kok Diasuransikan? (2) Sabtu, 16 Dec 2017 15:07 Do It episode kali ini mengangkat tema "Jiwa Kok Diasuransikan?". Telah hadir Komedian Sogi dan Head of Partnership Busi…

Do It Jiwa Kok Diasuransikan? (1) Sabtu, 16 Dec 2017 15:06 Do It episode kali ini mengangkat tema "Jiwa Kok Diasuransikan?". Telah hadir Komedian Sogi dan Head of Partnership Busi…

Metro Bisnis Agar Beban tak Semakin Berat Senin, 04 Dec 2017 09:46 Menderita penyakit apalagi harus dirawat di rumah sakit tentu tidak menyenangkan. Selain menderita tentu beban biaya pun tidak sed…

Mikro BPS Keluhkan Defisit Neraca Perdagangan ke Menteri ESDM neraca perdagangan indonesia Jumat, 16 Mar 2018 12:51 Jumat, 16 Mar 2018 12:51 Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Suhariyanto mengeluh kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan bahwa …

Mikro Ekonomi Digital Ciptakan Peluang bagi Kreator Lokal ekonomi digital Jumat, 16 Mar 2018 12:40 Jumat, 16 Mar 2018 12:40 Perkembangan ekonomi digital dipercaya dapat menciptakan peluang bagi kreator lokal untuk melakukan pertumbuhan bisnis.

Mikro Rusdi Kirana Ingin Jadikan Entikong Kawasan Industri kawasan industri Jumat, 16 Mar 2018 11:29 Jumat, 16 Mar 2018 11:29 Duta Besar RI untuk Malaysia Rusdi Kirana mengatakan ingin menjadikan wilayah Entikong di perbatasan, sebagai kawasan industri.

Mikro Pembukaan Rute Baru Penerbangan Buat Turis Rajin ke Indonesia pariwisata Jumat, 16 Mar 2018 10:45 Jumat, 16 Mar 2018 10:45 Duta Besar RI untuk Malaysia Rusdi Kirana mengatakan pembukaan rute baru ini bisa membuat para turis rajin ke Indonesia.

Mikro Wings Air Buka Rute Penerbangan Baru Pontianak-Miri Wings Air Jumat, 16 Mar 2018 10:23 Jumat, 16 Mar 2018 10:23 Pesawat maskapai Wings Air membuka penerbangan internasional baru dari Pontianak ke Miri, Serawak, Malaysia.

Mikro Emas Antam Melemah ke Rp648 Ribu/Gram di Akhir Pekan harga emas Jumat, 16 Mar 2018 10:07 Jumat, 16 Mar 2018 10:07 Harga emas milik PT Aneka Tambang Tbk (Antam) pada perdagangan Jumat atau di akhir pekan terlihat melemah Rp3.000 dibandingkan den…

Mikro Syarat Agar Indonesia Bebas Utang utang luar negeri Kamis, 15 Mar 2018 19:41 Kamis, 15 Mar 2018 19:41 Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengatakan Indonesia bisa saja melunasi seluruh utang luar negeri yang ada saat ini.