BPS: Jumlah Wisman ke Lombok Turun Drastis 64,71%

Jakarta: Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) ke Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB) pada Agustus 2018 turun secara drastis sebesar 64,71 persen. Jumlah itu mengalami penurunan dari 11.180 wisman menjadi 4.308 wisman.



Kepala BPS Suhariyanto mengatakan penurunan terjadi di sebagian besar pintu masuk Bandara Internasional Lombok lantaran terjadinya gempa bumi secara beruntun di wilayah tersebut.

"Untuk di Lombok, di Bandara Internasional Lombok, kunjungan wisatawan 11.180 turun drastis menjadi 4.308 pada Agustus 2018," katanya dalam sebuah konferensi pers, di Kantor Pusat BPS, Jakarta, Senin, 1 Oktober 2018.



Selain wilayah Lombok, penurunan jumlah wisman juga terjadi di Bali dengan presentase 8,73 persen dari 624.263 wisman menjadi 572.027 wisman per Agustus 2018. Begitu pula dengan wisman di Tanjung Benoa yang tercatat hanya mencapai 29 orang.



"Tapi memang di Bali terjadi penurunan," imbuh dia.



Namun demikian, total kunjungan wisman secara nasional naik 8,44 persen secara year on year (yoy), yakni dari 1,39 juta kunjungan menjadi 1,51 kunjungan. Hanya saja jika dibandingkan Juli 2018, jumlah kunjungan wisman pada Agustus 2018 mengalami penurunan sebesar 1,93 persen.



Secara kumulatif Januari-Agustus 2018, jumlah kunjungan wisman ke Indonesia mencapai 10,58 juta atau naik 12,30 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, dengan jumlah 9,42 juta kunjungan.



Untuk Tingkat Penghunian Kamar (TPK) hotel klasifikasi bintang di Indonesia pada Agustus 2018 mencapai rata-rata 60,01 persen atau naik 2,01 poin dibandingkan dengan TPK Agustus 2017 yang tercatat 58,00 persen.



"Rata-rata lama menginap tamu asing di Indonesia pada hotel klasifikasi bintang selama Agustus ini tercatat 1,94 hari, terjadi penurunan 0,03 poin jika dibandingkan Agustus 2017," pungkas dia.





