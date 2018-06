Ekonom: Terlalu Cepat Bila BI Naikkan Suku Bunga di Juni

Jakarta: Bank sentral Amerika Serikat, The Federal Reserve telah menaikkan suku bunga sebesar 25 basis poin beberapa hari lalu. Lantas apakah kebijakan tersebut akan diikuti oleh Bank Indonesia (BI)?



Ekonomi Bank Permata Josua Pardede menilai terlalu cepat apabila BI ikut menaiikan suku bunga acuan BI 7 day reverse repo di bulan ini.

Sebab menurut Josua dalam mengambil keputusan penyesuaian suku bunga BI tentu akan melakukan sesuai data di mana salah satu yang jadi patokan yakni pergerakan inflasi.



Josua melihat saat ini inflasi relatif terkendali. Bahkan dirinya memprediksi pada bulan ini secara year on year inflasi akan berada di bawah tiga persen.



"Inflasi masih bisa di bawah tiga persen, makanya untuk menaikkan suku bunga lebih cenderung terlampau cepat dengan ekspektasi inflasi yang masih rendah meski rupiah melemah tapi masih di range Rp14.000 per USD," kata Josua pada Medcom.id, Senin, 18 Juni 2018.



Dirinya mengatakan dua kenaikkan sebelumnya sebesa 50 basis poin dirasa cukup sebagai langkah meredakan tingginya gejolak nilai tukar rupiah yang sempat terjadi serta untuk mengantisipasi kenaikan suku bunga Fed kemarin.



Lebih jauh dia menambahkan yang paling penting bank sentral telah memberikan pernyataan yang jelas bahwa BI akan meletakkan kebijakannya pada tiga hal yakni preemtive, frontloading dan ahead the curve.



"Jadi saya kira jika Fed naikin satu persen, enggak serta merta BI juga harus ikut naikkan satu persen. Yang penting stance-nya jelas," pungkas Josua.





