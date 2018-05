Memahami Tingkat Risiko saat Berinvestasi

Jakarta: Warren Buffet yang merupakan salah satu orang terkaya di dunia pernah mengatakan bahwa jangan pernah bergantung pada satu sumber penghasilan semata dan berinvestasilah untuk menciptakan sumber penghasilan lainnya. Dengan berinvestasi berarti ada upaya melindungi nilai aset kekayaan dari gerusan inflasi, termasuk cara mencapai tujuan keuangan.



Setiap orang biasanya memiliki tujuan keuangan yang berbeda. Beberapa membutuhkan uang untuk dana pendidikan anak dalam lima tahun mendatang, yang lain merencanakan dana pernikahan untuk tahun depan, sementara beberapa orang bermimpi untuk membeli kendaraan atau mungkin semudah membeli gadget baru untuk menunjang pekerjaan.

Perbedaan tujuan keuangan ini yang membedakan instrumen/produk investasi apa yang paling tepat serta periode waktu yang setiap orang butuhkan dalam berinvestasi. Tentu tiap produk investasi memiliki karakteristik yang berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya, termasuk imbal hasil yang ditawarkan.



Bicara tentang investasi, juga perlu memperhatikan soal risiko dan tidak hanya bicara aspek keuntungan semata. Investasi dan risiko bagai dua sisi mata uang logam, suatu kombinasi yang tak dapat dipisahkan. Risiko adalah suatu ketidakpastian yang menimbulkan lahirnya peristiwa kerugian yang tidak diinginkan.







Tentu sudah pernah mendengar istilah high risk, high return atau semakin tinggi keuntungan yang diharapkan, semakin tinggi pula risiko yang akan ditanggung. Di sini, menjadi penting adanya profil risiko atau dalam artian memilih instrumen investasi sesuai dengan kemampuan memitigasi risiko.



CEO Facebook Mark Zuckerberg pernah menyatakan bahwa the biggest risk is not taking any risk. Jadi, jangan pernah takut untuk mengambil risiko dalam hidup. Jangan takut pula berinvestasi. Kenapa? Karena tanpa disadari, sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari seseorang sering berhadapan dengan begitu banyak risiko.



Lalu, ketika datang waktu untuk berinvestasi maka perlu dicatat bahwa mengabaikan risiko merupakan hal yang sangat berbahaya. Penting bagi seseorang untuk mempertimbangkan toleransinya terhadap risiko untuk dapat memilih instrumen investasi yang cocok, atau dalam kata lain mengenal profil risikonya.



Mengutip laman resmi sikapiuangmu milik OJK, Sabtu, 19 Mei 2018, secara umum setidaknya terdapat tiga profil risiko seseorang dalam berinvestasi.



1. Konservatif

Profil ini merupakan sebutan bagi seseorang yang menghindari risiko tinggi. Instrumen yang cocok bagi seseorang dengan profil konservatif adalah instrumen yang aman, yaitu memiliki nilai kenaikan yang cenderung stabil, tidak fluktuatif, namun terjamin. Instrumen yang cocok di antaranya reksa dana pendapatan tetap, reksa dana pasar uang, deposito, dan surat utang negara.



2. Moderat

Profil ini pas bagi seseorang yang masih dapat menoleransi sebagian risiko penurunan nilai investasi. Seseorang yang ingin aman, tapi pada saat yang sama tidak ingin mendapatkan terlalu sedikit keuntungan. Orang moderat masih bisa menerima penurunan nilai investasi hingga tingkat tertentu.



Hal itu karena biaya yang timbul dari kerugian yang mungkin terjadi bernilai lebih tinggi dari profil konservatif namun masih cenderung aman. Begitu juga dengan keuntungan yang mungkin diperoleh. Bagi seseorang yang merasa memiliki profil moderat, maka dapat memilih instrumen seperti reksa dana campuran dan saham-saham unggulan (LQ45).



3. Agresif

Kamu risk taker? Tidak takut mengambil risiko tinggi karena cukup optimistis akan berhasil mendapatkan keuntungan tinggi pula? Berati ini lah profil risikomu yakni agresif. Profil risiko ini cocok bagi seseorang yang mengejar peningkatan nilai investasi dalam jangka panjang.



Oleh karena itu, bagi seseorang yang memiliki usia cukup muda, tidak ada salahnya mencoba instrumen yang diperuntukkan bagi investor agresif karena memiliki waktu lebih banyak jika keuntungan yang didapatkan tidak sesuai dengan rencana.



Orang dengan profil risiko ini dapat menoleransi penurunan nilai investasi dalam jumlah besar. Contoh instrumen investasi untuk profil agresif adalah saham, fintech peer to peer lending dan reksa dana saham.









(ABD)