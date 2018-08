Produk Kulit Sumbang Pertumbuhan Industri Manufaktur

Jakarta: Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat naiknya produksi industri kulit menyumbang pertumbuhan produksi industri manufaktur besar dan sedang pada triwulan II-2018. Produk barang dari kulit dan alas kaki itu naik 27,73 persen.



"Industri kulit menjadi jenis industri manufaktur yang mengalami pertumbuhan produksi (yony) tertinggi pada pada triwulan II 2018 terhadap triwulan II 2017," ujar Kepala BPS Suhariyanto, dalam sebuah konferensi pers, di Kantor Pusat BPS, Jakarta, Rabu, 1 Agustus 2018.

BPS juga mencatat kenaikan pada pertumbuhan industri pengolahan tembakau sebesar 10,31 persen. Sementara untuk industri barang galian bukan logam, data menunjukan penurunan tertinggi pada triwulan sebelumnya di tahun yang sama dengan 8,47 persen.



"Industri yang mengalami penurunan produksi terbesar adalah jasa reparasi dan pemasangan mesin serta peralatan yaitu turun 11,37 persen," paparnya.



Pertumbuhan industri manufaktur tingkat Provinsi, lanjut Suhariyanto, Aceh tercatat paling tinggi dengan kenaikan 62,64 persen pad triwulan II 2018 (y on y). Sedangkan provinsi yang mengalami penurunan pertumbuhan adalah Maluku Utara yang turun 49,70 persen.



"Pertumbuhan triwulan II 2018 (q on q) pada tingkat provinsi tertinggi adalah Provinsi Aceh 30,07 persen dan terendah Provinsi Sulawesi Tenggara yang turun 22,85 persen," ungkapnya.





(SAW)