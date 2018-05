2018, BTN Dongkrak e'Batarapos jadi Rp4,37 Triliun

Jakarta: PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk menggandeng PT Pos Indonesia (Persero) untuk memperluas inklusi keuangan ke seluruh lapisan masyarakat lewat produk Tabungan e'Batarapos.



Produk tabungan yang dirilis sejak 2005 tersebut ditargetkan bisa menarik nasabah dan meningkatkan Dana Pihak Ketiga (DPK) BTN. Salah satu strateginya adalah menggelar roadshow ke sejumlah provinsi di Tanah Air, setelah sebelumnya digelar di Makassar, sasaran selanjutnya adalah Sumatera Utara.

"Khusus di Medan, Sumatera Utara, kami berikan tabungan gratis dengan saldo Rp25 ribu melalui program Gratis Tabungan dengan target kurang lebih 7.500 nasabah baru selama event," kata Direktur Consumer Banking BTN, dalam keterangan tertulisnya, Minggu, 6 Mei 2018.



Budi menjelaskan di 2018 ini BTN menargetkan peningkatan Tabungan e'Batarapos sebesar Rp1,44 triliun menjadi sebesar Rp4,37 triliun atau melejit lebih dari 49 persen dibandingkan 2017 lalu yang mencapai Rp2,93 triliun. Angka tersebut dapat dicapai dengan peningkatan saldo minimal Rp1,39 juta per nasabah. Jumlah nasabah Tabungan e'Batarapos saat ini mencapai lebih dari satu juta penabung.



"Per April 2018 dana Tabungan BTN mencapai Rp40,19 triliun atau naik sebesar 43,24 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Tabungan e'Batarapos diharapkan bisa meningkatkan porsi dana murah BTN sekaligus meningkatkan kontribusinya atas tabungan yang saat ini masih di bawah 10 persen dari total dana tabungan di BTN," kata Budi.



Budi optimistis strategi untuk mendorong produk hasil sinergi dengan Pos Indonesia itu akan tercapai. Ada tiga faktor pendukung optimisme itu menurut Budi. Pertama, potensi ekonomi di wilayah Sumatera Utara yang cukup besar karena ditunjang sektor infrastruktur dan komoditas.



Kedua, laju pertumbuhan kredit di Sumatera Utara cukup tinggi, yang diprediksi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bisa menembus sembilan persen atau masih dalam tiga besar provinsi dengan tingkat pertumbuhan kredit tertinggi.



Terakhir, adalah bonus demografi Sumatera Utara yang kelak pada 2020-2035 akan memiliki penduduk usia produktif yang dominan. Kolaborasi dengan Pos Indonesia tentu memudahkan akses nasabah karena Pos Indonesia memiliki 2.933 loket Kantorpos yang telah terkoneksi secara realtime (online system).



"Kolaborasi yang positif dengan Pos Indonesia memungkinkan BTN untuk mengejar targetnya mendongkrak dana pihak ketiga," tambah dia.



Saat ini posisi CASA BTN per 31 Maret 2018 sebesar 48,9 persen, jumlah tersebut sudah lebih baik dari komposisi periode tahun sebelumnya yakni 46,04 persen. Sementara pada posisi yang sama total DPK BTN tercatat sebesar Rp194,48 triliun naik 23,54 persen secara tahunan atau year on year (yoy). Tahun ini, BTN menargetkan pertumbuhan DPK sebesar 19-22 persen.





(AHL)