Juni 2018, Upah Buruh Tani dan Bangunan Naik

Jakarta: Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan, upah buruh selama Juni 2018 mengalami kenaikan. Kenaikan terjadi baik untuk buruh tani nasional maupun untuk buruh bangunan.



Kepala BPS Suhariyanto mengatakan secara riil upah buruh mengalami penurunan sebesar 0,06. Hal ini karena pada Juni terjadi inflasi pedesaan yang lebih tinggi yaitu sebesar 0,33 persen.



"Jadi nominalnya mengalami kenaikan tetapi karena inflasi pedesaannya 0,33 upah riilnya menjadi turun," kata dia di Kantor Pusat BPS, Jalan Dr Sutomo, Jakarta Pusat, Senin, 16 Juli 2018.



Upah nominal harian buruh tani nasional pada Juni 2018 naik sebesar 0,28 persen dibanding upah buruh tani Mei 2018, yaitu dari Rp52.052,00 menjadi Rp52.200,00 per hari.



Sedangkan upah nominal harian buruh bangunan (tukang bukan mandor) pada Juni 2018 naik 0,12 persen dibanding upah Mei 2018, yaitu dari Rp85.880 menjadi Rp85.983 per hari.



Adapun upah riil buruh yang menggambarkan daya beli dari upah yang diterima buruh bagi buruh tani mengalami penuruan 0,04 persen, sementara buruh bangunan naik 0,02 persen.

(SAW)