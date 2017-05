Di Kota Meikarta, Lippo Tawarkan Apartemen Murah

Metrotvnews.com, Jakarta: Grup Lippo menawarkan hunian vertikal atau apartemen dengan harga yang terjangkau di kawasan perkotaan baru 'Meikarta' yang terletak di Cikarang.



CEO Grup Lippo James Riady mengatakan apartemen tersebut akan dibanderol dengan harga dibawah Rp12,5 juta per meter persegi dan kredit kepemilikan rumah selama 20-25 tahun.

"Harganya dibawah Rp12,5 juta per meter kuadrat dan disertai kredit pemilikan rumah atau apartemen 20-25 tahun dengan bunga mulai 8,25 persen. Cukup booking fee Rp2 juta dan selanjutnya uang muka sebesar 10 persen," jelas James saat konferensi pers di Hotel Aryaduta, Jakarta, Kamis 4 April 2017.Menurutnya, harga apartemen yang berada di perkotaan Meikarta tersebut sudah termasuk terjangkau bagi masyarakat milenia. Ia menyebut, jika dibandingkan dengan harga pasar disekitar koridor Bekasi-Cikarang yang mencapai Rp18 juta-Rp20 juta per meter persegi, harga apartemen di Meikarta sudah sangat murah karena sudah dipotong 50 persen dari harga pasaran."Dengan UMR itu sebenarnya kalau 2-3 orang digabung jadi mampu membeli dengan DP 10 persen. Dengan tenor 25 tahun. Tiga orang beli satu unit, jadi satu orang Rp600.000 per bulan," ucap dia.Rencananya, kata James, Lippo akan mulai memaskarkan penjualan hunian vertikal tersebut pada acara gebyar akbar pada Sabtu, 13 Mei.Ditemui ditempat yang sama, Presiden Kelompok Lippo, Theo Sambuga menambahkan, harga yang ditawarkan untuk hunian vertikal di perkotaan Meikarta tersebut sudah disubsidi. Ia menyebut, paling murah harga satu unit apartemen tersebut adalah Rp200 juta."Kita sudah sipakan untuk lapisan masyarakat paling bawah dan terjangkau. Harganya sudah di cross subsidi. Harga sekitar Rp200 juta per unit," tutup Theo.(SAW)