Ajang Apresiasi 300 Brand yang WOW

Jakarta: Sebanyak 300 brand lintas sektor terpilih dari industri di Indonesia, mulai dari sektor jasa keuangan, transportasi, media, dan komunikasi, properti, sampai obat-obatan dan vitamin,mendapatkan apresiasi oleh MarkPlus Inc dan Marketeers dalam ajang WOW Brand Festive Day 2018.



Founder dan Chairman Markplus Inc Hermawan Kartajaya mengungkapkan, di zaman now ini brand harus pandai untuk memanfaatkan kanal online dan offline sebagi branding yang dapat menarik konsumen.

"Di zaman now, semua harus serba sekarang. Ketika konsumen merasa WOW! akan sebuah produk atau layanan, dia akan share pengalamannya kepada yang lain saat itu, alias NOW!. Brand harus memanfaatkan momen tersebut dengan mengintegrasikan kanal online dan offline," ujar Hermawan di Hotel Rafles, Jakarta, Kamis, 8 Maret 2018.



Brand-brand yang terpilih telah berhasil membawakan berbagai tema yang relevan dengan teknologi mulai dari mengkobinasikan augmanted reality dan virtual reality menjadi strategi marketing powerful hingga bagaimana memanfaatkan media sebagai platform creative branding.



Sebelumnya awal 2018, MarkPlus Insight sebagai pihak penyelenggara melakukan riset terhadap sekitar 5.800 reponden di kota-kota besar di Indonesia, terutama di wilayah Iabodetabek, Bandung, Surabaya, Medan, sampai Makassar. Ada sekitar ribuan brand atau merek yang disebut responden.



Dari ribuan merek itu, dilakukan pemeringkatan berdasarkan konsep Brand Advocacy Ratio (BAR). BAR digunakan untuk mengukur seberapa mampu perusahaan mengubah brand awareness menjadi brand advocacy.



Dengan kata lain, berapa banyak orang yang tahu tentang sebuah produk atau merek pada akhirnya merekomendasikan produk tersebut kepada orang Iain. Semakin tinggi sebuah BAR atau semakin mendekati angka satu, brand tersebut akan semakin tinggi peringkatnya dalam WOW Brand Top 50.



Dari 300 brand ini juga kemudian akan dibuat peringkat 50 brand dengan nilai rekomendasi tertinggi dan dikelompokan dalam 97 kategori. Tiga ratus brand pemenang tersebut diumumkan Iangsung di ajang WOW Brand Festive Day 2018, di mana setiap brand yang namanya muncul dalam daftar akan mendapatkan penghargaan Indonesia WOW Brand 2018.





(SAW)